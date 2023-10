Dicționarul agricultorului începător, inclusiv și al celui conservator, care crede în chimicale nenaturale

Am înțeles că nu toți înțeleg ce înseamnă cutare sau cutare cuvânt. Este tratat greșit, numai pe înțelesul cuiva. Probabil că nici eu nu am reușit să-l explic cum se cuvine. În rândurile ce urmează, pentru început, ne vom opri asupra unui cuvânt des folosit și foarte important în agricultură: siderate. Ce sunt sideratele? (La acest cuvânt am întâlnit cea mai mare neînțelegere şi cele mai multe întrebări. Agricultorul începător va bate pasul pe loc până nu va înțelege și nu va folosi sideratele in grădină).

Așadar, siderat poate fi orice plantă care crește sub soare, fiind semănată special în sol nu pentru roade, ci pentru masa organică: frunze, tulpini, rădăcini. Este măiestria grădinarului de a semăna ceea ce este nevoie în solul prelucrat deasupra în grădină sau în câmp. De exemplu:

A) Dacă ai nevoie de multă masă organică, semeni porumb pe care îl cultivi şi îl cosești, lăsând masa verde pe loc, fără să ari adânc. Până sideratele de toamnă nu sunt însămânţate, microbii și râmele își vor face treaba pentru fertilizarea solului;

B) Solul poate fi tratat cu siderate într-o perioadă mai lungă (fie şi ani de zile), în situaţia în care este sărac, lipsit de râme și de tot felul de vietăți (efectul negativ al îngrășămintelor minerale, sintetice, al erbicidelor și insecticidelor cu care mulți ani a fost tratat terenul).

Ion CAZACU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 14 octombrie