Protejarea și promovarea bogatei culturi a unui colț de țară

Asociația de Femei „Starčevljanke” din Starčevo, situată în apropierea localității Petrovac na Mlavi, se dedică cu pasiune conservării moștenirii culturale din pitoreasca zonă a localității Starčevo și a împrejurimilor sale. Cu o devotare profundă, această asociație transmite din generație în generație bogatele tradiții și obiceiuri care caracterizează acest colț de lume.

Am avut plăcerea de a discuta cu Tanja despre aceste tradiții și obiceiuri. Încă de la începutul conversației, am simțit că am în față o persoană cu o pasiune profundă pentru tradiții și cultură, iar această pasiune se reflecta în tot ceea ce spunea. O surpriză plăcută a fost când Tanja mi-a dezvăluit și o altă dimensiune a pasiunii sale – muzica. Mi-a relatat cu entuziasm despre participările sale la diverse emisiuni televizate, unde și-a etalat talentul muzical.

De-a lungul anilor, membrele Asociației „Starčevljanke” au devenit adevărate păstrătoare ale culturii locale, contribuind la păstrarea identității unice a comunității lor. Cu trecerea timpului, ele nu doar că au păstrat și transmis tradiții și obiceiuri, ci au și cultivat poveștile și amintirile care formează substratul acestor tradiții.

Membrele asociației menționate beneficiază cu mândrie de un sprijin solid din partea autorităților locale, care le susțin neobosit în demersurile lor. Această colaborare strânsă garantează că eforturile lor sunt recunoscute și că patrimoniul cultural din Starčevo este valorizat și conservat într-un mod durabil.

Tanja, președinta Asociației „Starčevljanke”, subliniază importanța acestei colaborări și a sprijinului din partea autorităților locale, evidențiind astfel angajamentul lor continuu pentru protejarea și promovarea bogatei culturi a acestei regiuni.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 14 octombrie