Fii Moș Crăciun pentru copiii fără îngrijire parentală adecvată

Evenimentul anual cu caracter umanitar, Cocktailul de Anul Nou al orașului Vârșeț, a avut loc săptămâna trecută în sala mare a Muzeului „Concordia” din Vârșeț. Printre participanți s-au numărat oameni de afaceri de seamă și directori ai instituțiilor locale.

Serata a debutat cu o serie de melodii interpretate la pian, oferind o atmosferă caldă și primitoare. Momentul central al evenimentului a fost discursul primarului orașului Vârșeț, Dragana Mitrović:

„Vă mulțumesc, distinși oameni de afaceri, pentru prezența și angajamentul vostru constant față de oraș. Eforturile și contribuțiile dumneavoastră constituie forța motrice atât a societății noastre, cât și a comunității locale.

Ne angajăm să fim un partener de încredere în viitoarele voastre proiecte, pentru ca tinerii să rămână aici și să continue tradiția familiei, dar și pentru a-i încuraja să-și înceapă propria afacere. Împreună, vom continua să ne dezvoltăm orașul. Sfârșitul anului este un moment de dăruire și bucurie în familie. Sunt mândră să reamintesc că, anul trecut, am reușit să aducem bucuria sărbătorilor în inimile câtorva copii. Prin urmare, și în acest an am decis să împărtășim bucuria sărbătorilor de Anul Nou cu copiii de la Căminul „Vera Radivojević” din Biserica Albă, făcându-i din nou fericiți prin îndeplinirea dorințelor lor, asemeni lui Moș Crăciun pentru o scurtă perioadă.”

