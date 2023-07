Florile reprezintă pentru mine fiinţe vii

Florile ocupă un loc aparte în viața Silvanei Crăinean din Satu Nou. Interlocutoarea noastră ne spune că a îndrăgit florile în copilărie, crescând cu bunica. Şi ea la rândul ei iubea florile. Își amintește cu drag de cele patru grădinuțe cu flori din curtea lor, unde cultivau în mare parte trandafiri și gladiole. Primăvara înfloreau zambilele și lalele. Pentru că a crescut într-o ambianță în care predomină splendoarea florilor, Silvana nu-și poate închipui o casă fără flori.

Interlocutoarea noastră ne spune că mai întâi a procurat ficuși. „În fiecare an, de Ziua Femeii, prefer să primesc cadou o plantă de casă, pe care apoi o îngrijesc și o privesc cu drag cum crește și înflorește”, afirmă femeia.

În grădinuța din curtea casei, Silvana cultivă trandafiri, patoane, verbine, portulace de culoare roșie, galbenă și roz, belșițe și altele. Primăvara, grădinuța îi este plină de lalele. Atunci înfloresc și bujorii de culoare roșie și roz, care au un miros adorabil. Toamna, femeia are pansele de mai multe culori și primule, pe care le plantează în ghivece pentru a înfrumuseța balconul.

Dacă tot am amintit de balcon, vom spune şi că în timpul verii acesta este împodobit cu flori. Acolo își găsesc locul jardiniere cu mușcate și begonii, apoi diferite specii de cactuși, palmieri și altele.

Silvana ne spune că unul dintre cactuși, pe care l-a adus de la bunica sa, are 25 de ani și că nu a înflorit deloc. O altă specie de cactus înfloreşte şi are floare de culoare roz, care durează doar o zi. Totuși, interlocutoarea noastră afirmă că frumusețea acestei flori merită văzută. O altă specie de cactus de pe balconul Silvanei are floare galbenă, adorabilă. Tot pe balcon, Silvana cultivă brebenocul de Madagascar, o specie care preferă locurile umbroase.



Sanela CRĂINEAN

