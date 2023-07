Frumusețea și tandrețea florilor se potrivesc cu personalitatea mea

Elena Borca, născută Nastiuc, provine din inima Bucovinei. S-a născut în Ucraina, în anul 1965, pe data de 15 mai. A terminat şcoala medie la Putna, iar Facultatea de Medicină la Timișoara.

Dintotdeauna a iubit florile. ,,Am locuit la sat, la casă. Mama şi bunica aveau o pasiune pentru flori. Eu am moştenit această pasiune de la ele”.

De la Elena Borca am aflat că viorelele și panseluțele au fost printre primele flori pe care le-a procurat. ,,Am început cu aceste două feluri şi am ajuns să dețin o mare varietate de plante. Îmi plac florile pentru gingășia lor, pentru varietatea de culori și pentru parfumul lor”.

În momentul de față, Elena are foarte multe specii de flori, atât de ghiveci, cât și de grădină, printre care amintim: mușcate, trandafiri, zambile, narcise, crăițe, bujori, lalele, diferite soiuri de cactuși şi nelipsitele panseluțe și viorele, de la care a început totul.

Fiecare plantă are propriile cerinţe în ceea ce priveşte îngrijirea. De exemplu, cactușii au nevoie de mai puţină apă, spre deosebire de muşcate, care pe timp de vară trebuie udate tot la două zile.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 29 din 22 iulie