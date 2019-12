Polemicile sunt deseori bine-venite Urnesc ura și confuzia dintre oameni, le dă de-a dura pe toboganul uitării și lasă locul adevărului, fie el istoric sau moral.

Sau ambele. De aceea insist ca orice conflict iscat între oameni, mai mult sau mai puțin orgolioși, mai mult sau mai puțin încăpățânați, să fie aplanat prin dialog și înțelegere. Cu o condiție însă. Și unii și alții să nu se creadă superiori și să nu-i considere pe ceilalți inferiori. Dar pentru toate acestea trebuie să introducem în ecuație și interesele unora sau a altora de a-și menține punctul de vedere, chiar dacă acesta, în cugetul celor care gândesc că trebuie să plutească, numai ei, ca uleiul la suprafața apei, este deformator de realități și formator de ficțiuni.

Toate cele de mai sus ne sunt sugerate, nu atât de reacția nocivă, cât de poziționarea unor reprezentanți ai diplomației românești din Belgrad, față de spiritul și idealul minorității naționale române din Serbia. De multe ori, din acest colț de pagină, am pledat ca Ambasada să orienteze programele și proiectele instituțiilor românești cu responsabilități în protejarea identității românești către entitățile culturale cu tradiție ale minorității române, care de peste o jumătate de secol au intrat în mentalul colectiv și în istorie, lăsând dâre adânci în cultura, spiritualitatea și destinul etnicilor români. Am propus ca autoritățile române să sprijine singurul forum înalt și consacrat al românilor din Serbia – Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia –, sub a cărui umbrelă își desfășoară activitatea instituții cu prestigiu în lume, celebre adică, funcționale și eficiente pentru cultura română, pentru valorile sale intrinseci.

Florian COPCEA

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 51, din 21 decembrie 2019