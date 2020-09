Pachețele pentru boboci

La începutul anului școlar, primarul Dragana Mitrović a oferit pachete tuturor elevilor de clasa I înscriși la școlile generale de pe teritoriul orașului Vârșeț. Pachtele le-a asigurat, ca și în anii trecuți, Primăria. Setul conține un rucsac cu benzi fluorescente pentru a face elevii mai vizibili în trafic, manualul „Regulile băiatului precaut în trafic” care îi va ajuta să stăpânească regulamentul de conduită împreună cu învățătorii și părinții, dulciuri și un tricou cu inscripția „Sunt elev în clasa I”.

Festivitatea de decernare a pachețelelor a avut loc la Școala Generală „Vuk Karadžić” din Vârșeț. Directoarea Ana Avramović a prezentat regulile care vor fi valabile în perioada următoare: „Cursurile vor fi organizate în condiții dificile din cauza bolii COVID-19, însă noi am întâmpinat pregătiți noul an școlar. Autoguvernarea locală în frunte cu primarul Dragana Mitrović ne-a ajutat să facem demersurile necesare și să asigurăm condițiile adecvate pentru ca orele să se desfășoare în siguranță deplină. Am dezinfectat în întregime edificiul școlar, am asigurat mijloacele de protecție, dezinfenctanți și măști. Elevii vor frecventa cursurile într-un spațiu împrospătat, zugrăvit. La acțiunea de muncă au participat angajații școlii și unii dintre părinți”.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 19 septembrie 2020.