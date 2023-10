O pâine reușită trebuie să îndeplinească multe criterii

Pentru al doilea an consecutiv, Minerva Ardelean din Satu Nou a preparat cea mai bună pâine la manifestarea „Pâinea bănățeană”, organizată de Asociația Femeilor „Novoseljanke/Boboacele” din Satu Nou. Minerva a concurat la categoria participanți individuali cu aceeași rețetă de pâine în ambii ani.

Femeia ne dezvăluie că nu are obiceiul de a prepara pâine în viața de zi cu zi. De fapt, prima pâine a preparat-o pentru prima dată cu ocazia participării la manifestarea „Pâinea bănățeană”. Nu a optat pentru o rețetă tradițională, ci s-a inspirat de pe Internet cu o rețetă mai modernă. Pe lângă ingredientele de bază la prepararea pâinii, Minerva a adăugat unt și semințe de in, floarea-soarelui și dovleac, care au dat pâinii un gust distinctiv. Femeia afirmă că juriul a rămas încântat și de trandafirul decorativ.

Pentru realizarea acestuia, a folosit aluat pe care l-a rulat cu sucitorul, iar apoi a rupt straturi cu paharul și le-a aranjat până când a obținut forma unui trandafir. La final, trandafirul l-a uns cu ou și l-a pus la copt. Minerva subliniază că, deși juriul acordă importanță gustului și structurii pâinii, aceste criterii, deși esențiale, nu sunt singurele care definesc o pâine de calitate. Un rol aparte în acest proces îl are coacerea.

Interlocutoarea noastră spune că a ținut mult cont de faptul ca pâinea să fie bine coaptă pe toate părțile. „Este foarte important ca pâinea să fie bine coaptă. Atunci când pâinea este înaltă, ea nu se poate coace bine. Am copt pâinea într-un castron, iar la jumătatea timpului de coacere am scos-o și am lăsat-o să se coacă pe gratiile cuptorului”, spune dânsa.

Sanela CRĂINEAN

