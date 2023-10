Ștrudelul din Doloave, cel mai bun produs tradițional din Voivodina

Pe 23 septembrie, la Fântâna Fetei s-a desfășurat Târgul Creativității al Femeilor de la Sat din Voivodina, la care au participat 170 de asociații de femei. În această mare concurență, Asociația Femeilor „Dolovke” din Doloave a obținut locul I pentru cel mai bun produs tradițional.

De la președinta Asociației Femeilor „Dolovke” din Doloave, Katica Smiljković, aflăm că dolovenele s-au prezentat cu renumita prăjitură din Voivodina, ștrudelul. „Am obținut locul I pentru cea mai bună prăjitură după gust și aspect. Totodată, am fost și recunoscute, fiindcă doar ștrudelul nostru are brand și marcă protejată. Cu această ocazie am primit un trofeu, buchet de flori și laptop pe care îl vom folosi pentru necesitățile asociației noastre”, spune Katica.

Președinta Asociației Femeilor „Dolovke” din Doloave afirmă că se mândresc de premiul primit. Dânsa adaugă că ștrudelul preparat de doamnele din Doloave este bine cunoscut, precum este și manifestarea lor „Štrudlijada”, pe care o organizează în prima sâmbătă din septembrie. „Acest premiu doar a confirmat succesul nostru pe care l-am construit prin munca noastră de mulți ani în cadrul asociației. Ne mândrim de acest fapt”, spune dânsă.

Sanela CRĂINEAN

