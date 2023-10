Redefinind rolul mass-mediei în protecția mediului

Pentru a îmbunătăți abilitățile mass-mediei independente în ceea ce privește protecția mediului, „Journalismfund Europe” din Belgia a sprijinit un proiect destinat mass-mediei din Voivodina. Acest proiect, denumit „Cursul de jurnalism ecologico-inovativ”, este coordonat de Institutul pentru Dezvoltare Sustenabilă și Protecția Mediului „Zeleni krug”, în colaborare cu revista „Ekolist”.

A patra etapă a acestui proiect, care a cuprins conferințe pe diverse teme în legătură cu protecția mediului și inteligența artificială, s-a desfășurat la sediul Casei de Presă și Editură „Libertatea”. La acest eveniment au participat experți care au susținut prelegeri pe o gamă variată de subiecte și jurnaliști din echipa noastră care informează precis opinia publică despre toate problemele și factorii care afectează mediul.

Coordonatorul proiectului, Majda Aglešić, a făcut o scurtă introducere în cursul de jurnalism ecologic și inovativ. Ea a subliniat următoarele: „Am dorit să ne exprimăm viziunea prin denumirea acestui proiect. Obiectivul este de a angrena mass-media locală și jurnaliștii într-o gamă largă de subiecte legate de mediu. De asemenea, prin intermediul acestui proiect, jurnaliștii locali vor învăța noi tehnici și vor dobândi abilități în ceea ce privește producția de conținut folosind tehnologii digitale.

Proiectul are legătură cu fundația familială a unui cunoscut jurnalist belgian și suntem norocoși să primim finanțare pentru proiectele noastre, atât pentru jurnalismul de investigație, cât și pentru conținutul educațional. Ca editori ai revistei «Ekolist», adică «Zeleni Krug», care este fondatoarea revistei „Ekolist”, suntem bucuroși că am fost selectați pentru acest proiect. Echipa noastră de proiect este formată din: Jadranka Marčok, director editorial, Marica Puškaš, responsabilă de ediția electronică, Dragana Ratković, producătoarea emisiunii «Pod staklenim zvonom» («Sub clopotul de sticlă») la Radio Novi Sad și mă alătur eu, Majda Aglešić, în calitate de jurnalist și coordonator de proiect. Am avut deja trei etape ale acestui proiect.

