Fermiera care îmbină pasiunea pentru agricultură cu dragostea pentru familie

Femeia în agricultură tinde să fie extrem de motivată, inovatoare și dornică să-și diversifice afacerea, demonstrând astfel că pasiunea și munca asiduă pot duce la succes.

Florentina nu este doar o fermieră pasionată, ci și o soție și mamă devotată, reușind să îmbine cu măiestrie dragostea pentru agricultură cu responsabilitățile familiale. Determinată și vizionară, Florentina a început afacerea agricolă alături de soțul său, pornind de la câțiva viței primiți în dar de la părinți. De-a lungul timpului, au investit în achiziționarea de animale și terenuri pentru a cultiva plante și cereale, esențiale în producția de nutrețuri pentru vitele lor.

„Există două căi principale prin care femeile intră în agricultură: fie aleg această carieră, fie intră în acest domeniu prin căsătorie cu un fermier”, ne explică Florentina. „De multe ori, femeile care intră în agricultură prin căsătorie se ocupă mai mult de latura managerială, având grijă de contabilitate, documentație și aducând venituri adiționale din afara fermei.”

Ea și soțul ei, Sorin, gestionează împreună o fermă de bovine. „Mi-am ales calea în agricultură nu doar datorită pasiunii, ci și pentru că am identificat oportunități valoroase în această industrie. Deși nu am crescut într-un mediu agricol, am fost mereu atrasă de acest domeniu, având în vedere că mi-am petrecut multe veri din copilărie la o fermă. Nu consider că sunt aici exclusiv datorită unui interes ardent pentru agricultură sau că acest domeniu este o parte intrinsecă din mine. Cu toate acestea, îmi place ceea ce fac acum.

