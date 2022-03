10 cărți apărute în anul 2021

La Târgul Internaţional de Carte de la Novi Sad, Casa de Presă și Editură ,,Libertatea” s-a prezentat pe data de 9 martie. Teodora Smolean, redactor responsabil a.i. al Editurii ,,Libertatea”, a prezentat cele 10 cărţi apărute la această editură în anul 2021. Discuţiile s-au axat şi pe activitatea de scriitoare a Marianei Stratulat, pe poezia lui Valentin Mic, pe cartea ,,Institutul de Credit și Economii ”Sentinela” din Satu Nou (1895-1949)” a profesorului dr. Mircea Măran, istoric, dar şi pe activitatea de jurnalist literar a Marinei Kalkan.

,,Doresc să mulțumesc Secretariatului Provincial pentru Cultură pentru că ne-a oferit șansa de a ne prezenta producția editorială din ultimii doi ani la acest târg de carte deosebit, care are o însemnătate mare atât pentru noi, ca români, cât și pentru toți iubitorii de carte, de cuvânt scris. Sunt foarte emoționată pentru că după doi ani de pandemie ne aflăm din nou aici, în acest imperiu al literelor, al cărților. Căutăm mesajul artistic, profilat în spațiu. Sunt atâtea cărți în jurul nostru, atâtea edituri încât nu știm ce să alegem, cu ce cărți am pleca acasă de la acest târg. Noi ne-am prezentat cu producția noastră editorială de anul trecut, dar totodată am făcut o prezentare a autorilor Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”. Alături de noi au fost Valentin Mic, prof. dr. Mircea Măran şi Marina Kalkan. Am prezentat unele cărți, ceea ce am considerat că ar fi interesant pentru publicul spectator. Ne bucurăm că am avut în public poeți, scriitori, colegi de-ai noștri, ziariști. Consider că a fost un eveniment reușit și repet: mă bucur că suntem aici după doi ani de pandemie” a declarat Mariana Stratulat, director al Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea” și autor al unui număr mare de cărți apărute la această editură. ,,Am participat la foarte multe dintre evenimentele organizate de CPE ,,Libertatea”. Am făcut-o cu foarte multă plăcere până acum. Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”, după cum am mai spus, este o instituție culturală fundamentală a românilor din Voivodina. Şi-a început activitatea în urmă cu mai bine de 75 de ani. Poate fi considerată un fel de vector, purtător al valorilor culturale românești autentice. S-a spus mai devreme că anul acesta este un an referențial pentru Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”. Se împlinesc 75 de ani de la apariția revistei de profil cultural ,,Lumina”. Profit de această ocazie pentru a evidenția aportul domnului Ioan Baba. Dânsul a condus o bună perioadă de timp această publicație. De asemenea, se împlinesc 50 de ani de la apariția revistei pentru tineret ,,Tinerețea”. Este o publicație inedită în peisajul cultural și literar. Faptul că această revistă apare aici, în Voivodina, reprezintă un element meritoriu. Ne aflăm astăzi la o ediție specială a Târgului de Carte de la Novi Sad, o ediție care este cumva încadrată în evenimentul complex ,,Novi Sad, Capitala Culturală Europeană”, ne-a spus ministrul-consilier la Consulatul României de la Vârșeț, Daniel Bala. ,,Sunt onorată pentru invitația pe care am primit-o, aș spune de la casa mea, Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”. Ca scriitoare, ca poetă, am publicat în ,,Libertatea” primele mele poezii, de care sunt legată sufleteşte. Am onoarea și plăcerea ca în această zi să fiu alături de toți, în primul rând de tinerii care astăzi sunt angajați la ,,Libertatea” și care vor urma calea noastră”, a spus poeta Aurora Rotariu Planjanin.

Danijela Bakić Scumpia

