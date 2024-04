Stefan Đukić ( 26) din Vârșeț este diagnosticat cu o boală foarte gravă – Histiocytic sarcoma. Medicii din Serbia i-au prognosticat până la două luni de viață, iar părinții lui nu au putut accepta un astfel de diagnostic. Pe acest motiv au decis să caute ajutor în străinătate.

Unica speranța ca viața lui să nu se stingă prea devreme în floarea tinereții, au găsit-o la Istanbul.

Stefan are doar 26 de ani, iar pentru tratament are nevoie de 63 000 de euro.

Pentru a-și începe tratamentul, până pe 5 aprilie trebuie să adune suma de 18.000 de euro, pentru a face analizele necesare și a începe radioterapia.

„Ajutați-ne în această luptă! Orice fel de ajutor este binevenit” – au spus părinții lui.

Ajutați-l pe Stefan!

Instrucții pentru plățile în dinari:

TR: 160-5600100009566-74

Nr. contului în valută: 160-583020058171895

Banka Intesa Marela Đukić

Destinator: Marela Đukić, Dvorska 34, 26 3000 Vršac

Scopul plății: tratamentul lui Stefan Đukić

Instrucțiuni de plată în euro:

53,54 or 56: Correspondent bank: BCITITMM Intesa Sanpaolo spa

Milano Italy

57:Account With Institution: DBDBRSBG Banca Intesa

ad Beograd Milentija Popovića 7b,11070 Novi

Beograd, Republic of Serbia

59: Beneficiary Customer:

IBANRS35160583020058171895

Marela Djukic

Dvorska 34

Vršac, Serbia, Republik of 70: Informații despre donații (câmp obligatoriu)