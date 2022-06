Am îndrăgit chimia în clasa a VII-a

Comunitatea de români din Voivodina are un nou doctor în ştiinţe. Este vorba despre Marina Lazarević, de origine din Uzdin, domiciliată la Novi Sad. În acest oraş, Marina îşi desfăşoară activitatea profesională. Pentru a obţine titlul de doctor în ştiinţe, interlocutoarea noastră a depus un efort foarte mare, având în vedere că în acelaşi timp a lucrat şi a făcut studii de doctorat. În cele ce urmează prezentăm povestea ei.

De curând aţi susţinut teza de doctorat. Spuneţi-ne mai multe detalii.

Subiectul tezei mele de doctorat a fost degradarea fotocatalitică a poluanților organici în prezența catalizatorilor diferiți. Din cauza cantităților mari de erbicide administrate în agricultură, aceste substanțe pot polua apele. Una dintre metodele care s-au dovedit a fi eficiente în eliminarea erbicidelor din apă este degradarea fotocatalitică în prezența catalizatorilor. Eu am studiat degradarea erbicidelor din grupul tricetonelor (sulcotrione, mesotrione și tembotrione) în prezența catalizatorilor: TiO2 modificat cu nanoparticule de aur, TiO2 modificat cu polianilină, TiO2 modificat cu nanoparticule de fulerenol, ZnO, MgO și ZrO2/Fe3O4 cu UV sau radiație solară simulată. În apa poluată cu erbicide catalizatorii se activează în prezența luminii (fotonilor) și formează perechi de electroni-cavități care în reacție cu moleculele și cu ionii apei formează radicali reactivi. Radicalii reactivi au capacitatea de a degrada poluanții organici. În acest mod din apă pot fi eliminate materiile organice toxice (pesticide) şi se obțin produse cum ar fi dioxidul de carbon, apa și ionii organici (nontoxici).

Pe lângă catalizatori, am studiat și influența acceptorilor de electroni și a capcanelor de electroni şi cavități. Pentru analiză am folosit următoarele tehnici: cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC), cromatografie ionică, carbonul organic total (TOC), spectrofotometria, potențiometria… La fel am cercetat şi proiectarea experimentelor şi anume proiectarea factorială a experimentelor. Proiectarea factorială a experimentelor ne ajută să proiectăm experimentele în așa mod încât putem face o analiză statistică a răspunsurilor obținute. Prin analiza statistică putem înțelege mai bine procesul și influenţa anumitor parametri asupra acestuia.

De ce aţi ales tocmai acest subiect?

Sunt dezamăgită de faptul că omul poluează foarte mult natura, apa, aerul și solul. Am fost interesată de metodele de purificare a apelor, fiindcă fără apă nu ar putea exista viață pe pământ. În timpul studiilor am frecventat un curs despre poluarea mediului și metodele de purificare. Atunci mi-am dat seama că mi-ar plăcea să aflu mai multe despre purificarea apei pentru că apa poluată este o problemă tot mai mare în țara noastră și în restul lumii.

Cum a decurs cercetarea?

Acesta este un proces greu și îndelungat. Totuşi, au fost și momente foarte plăcute, când am obținut rezultate pozitive. Cu fiecare greșeală am învățat lucruri noi despre proces și am realizat în ce direcție să-mi îndrept cercetările. În timpul cercetării am citit foarte multe articole științifice despre poluarea apei, degradarea fotocatalitică, diferiți catalizatori, despre metodele de analiză, despre analiza statistică și proiectarea experimentelor etc., cu scopul de a mă informa cât mai precis pentru a-mi îmbunătăți cercetarea cu noi idei și pentru a-mi scrie articolele științifice necesare pentru doctorat. Deseori am făcut experimente de dimineața până seara, dar dorința de a reuși mi-a dat energie și voință să continui.

Ce ne puteţi spune despre colaborarea cu mentorul d-voastră?

Cu mentorul meu, prof. dr. Daniela Šojić Merkulov, am avut o colaborare plăcută. Când au apărut dificultăţi, doamna profesoară m-a ajutat și am găsit împreună soluția cea mai potrivită. Mi-a dat libertatea să aleg singură în ce direcție îmi voi îndrepta cercetarea și mi-a permis să introduc câteva elemente noi (proiectarea factorială a experimentelor).

Când aţi îndrăgit chimia? Ce v-a determinat să faceţi studii în acest domeniu?

Am îndrăgit chimia în clasa a VII-a, când am început să învăț această materie. Mi-a plăcut foarte mult chimia pentru că oferă explicaţii logice pentru procesele din natură şi pentru cele din viața de zi cu zi. La acea vreme mi-am dorit să însușesc cât mai multe lucruri din acest domeniu.

Danijela Bakić Scumpia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 23 din 4 iunie 2022