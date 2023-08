Armonii culturale în lumina scenei plină de culoare și talente

În inima Voivodinei, acest festival este ca un far ce luminează tărâmul culturii româneşti, aducând în prim-plan tradițiile, dansurile şi cântecele cultivate de comunitatea noastră de-a lungul secolelor. Este o oază unde trecutul se reîntâlneşte cu prezentul, într-o sărbătoare vibrantă a identității noastre. Sân-Mihai, localitatea în care se încheagă o adevărată mişcare în confirmarea şi renaşterea valorilor noastre şi, nu în ultimul rând, a identității noastre naţionale, a avut oportunitatea să fie gazdă, în trecut, a trei ediții ale festivalului, în anii 1993, 2003, 2013. După 10 ani, festivalul a revenit la Sân-Mihai.

La această grandioasă manifestare a folclorului românesc ne-au onorat cu prezenţa: Ninoslav Jovanović, secretar de stat la Ministerul pentru Drepturile Omului şi ale Minorităților și Dialogul Social din Republica Serbia, Adrian Borca de la Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administraţie şi Minorități Naționale – Comunități Naționale, Mihai Şerban, ministru plenipotenţiar al Ambasadei României la Belgrad, Daniel Bala, ministru-consilier, şef de misiune ad-interim la Consulatul General al României la Vârşet, Emanuel Tăpălagă, Vicar Eparhial al Episcopiei Daciei Felix, Zorana Bratić, președinta comunei Alibunar, dr. Valentin Ardelean, preşedintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Daniel Magdu, preşedintele Consiliului Executiv al Consiliului Național Român, Stevan Mihailov, vicepreşedinte şi coordonator al Departamentului pentru Informare al CNMNR, dr. Traian Căcina, vicepreşedinte şi coordonator al Departamentului pentru Cultură al CNMNR, Mariana Stratulat, director al Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea”.

Cea de-a doua seară a spectacolului din cadrul Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia

Sărbătoarea muzicii, dansului şi folclorului românesc în cea de-a doua seara a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia, a fost marcată de prezența soliștilor vocali și instrumentiștilor acompaniați de Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Naţional al Minorității Naționale Române, sub bagheta dirijorului prof. Alexandru Frianț.

Fiecare ediție a festivalului este ca un nou tablou în galeria noastră culturală. Pe pânzele sale sunt pictate nuanțe ale tradițiilor noastre, schițe ale modernității și culori vii ale comunității noastre unite. În inaugurarea celei de-a doua seri, am avut ocazia să ascultăm Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Naţional al Minorității Naționale Române din Serbia, care ne-a interpretat compoziția „Dudulinca”, dirijată de prof. Alexandru Friant, cu aranjamente realizate de Constantin Arvinte.

Festivalul, în cea de-a treia zi, a răsunat în acordurile cântecelor și dansurilor populare interpretate și dansate cu măiestrie

Cea de-a treia zi a Festivalului de Folclor şi Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia, Sân-Mihai, 2023, a reunit în primele două zile de festival numeroși interpreți renumiți și ansambluri atât de la noi din țară, cât şi din România. Ne bucură în mod aparte faptul că şi azi există entuziaști care doresc să păstreze cu sfințenie ceea ce avem mai sfânt: limba, portul, folclorul și tradițiile noastre.

În deschiderea acestei seri, Orchestra de Muzică Populară a Casei de Cultură ,,3 Octombrie” din Satu Nou, ne-a încântat cu o suită de melodii din Banat, sub bagheta dirijorului Janiel Șublea, care a semnat și aranjamentele muzicale. Alexandra Acs, interpretă de muzică populară din Timişoara, s-a alăturat orchestrei și a impresionat publicul cu o doină și un cântec popular. În minutele care au urmat, ne-am bucurat de sunetele impecabile ale Orchestrei de Muzică Populară a Consiliului Național al Minorității Naționale Române, care ne-a interpretat ,,Învârtita”, aranjamente realizate de C. Arvinte, sub conducerea dirijorului prof. Alexandru Frianț. În continuare s-a prezentat un cvintet de soliști instrumentiști din Doloave, care au interpretat cântecele: ,,De ce n-ai făcut, Doamne, și omul” și ,,Toată lumea vrea să mor”, aranjamente realizate de Petru Popa și Leonid Ardelean.

Cea de-a patra zi a Festivalului de Folclor şi Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia, Sân-Mihai, 2023, a reunit un număr impresionant de participanţi

În primele trei zile ale festivalului, scena a fost înviorată de prestații muzicale remarcabile, cu participarea unor interpreți de renume și ansambluri din țara noastră și din România. A patra zi a festivalului nu a fost mai prejos și a adus la un loc o diversitate impresionantă de fanfare și oaspeți distinși, veniți atât din țară, cât și din străinătate.

În a patra seară a festivalului, scena a fost animată de prezența Fanfarei SCA „Doina” din Râtișor, care ne-a delectat cu un potpuriu vibrant de melodii populare. În aceeași notă, Fanfara SMA „Cultura” din Satu Nou, sub conducerea dirijorului prof. Alexandru Frianț, a încântat publicul cu un alt potpuriu de melodii populare.

Viorel Bălăgean, președintele Comitetului de Organizare al festivalului, s-a adresat audienței cu cuvinte pline de recunoștință mulţumind tuturor celor care au contribuit la reușita acestui festival și a anunțat că programul va continua cu muzică, dar nu înainte de a înmâna câteva diplome celor care au sprijinit buna desfășurare a festivalului.

Marele premiu al Festivalului de Folclor şi Muzică Românească din Voivodina Republica Serbia, a revenit localităţii gazdă, Sân-Mihai

CORURI

Locul I, corul feminin al CC ,,Doina” din Uzdin

Locul II, corul bărbătesc al CC ,,Doina” din Uzdin

GRUPURI VOCALE MIXTE

Locul I, grupul vocal mixt al Asociaţiei ,,Adunarea Românilor din Ovcea”

Locul I, grupul vocal mixt al SCA ,,Mihai Eminescu” din Coştei

GRUPURI VOCALE

Menţiune pentru grupul vocal bărbătesc al SCA din Maramorac

Locul I grupul vocal feminin al ,,Casei Tineretului” din Sân-Mihai

Locul I grupul vocal feminin ,,Fetele de la Coştei”

Locul II grupul vocal feminin al SCA ,,Lumina” din Iancaid

Locul III grupul vocal feminin al Centrului Artei Populare din Nicolinţ

Locul III grupul vocal bărbătesc al SCA ,,Mihai Eminescu” din Coştei

ORCHESTRE

Diplomă de merit – Orchestra de Muzică Populară a SCA ,,Veselia” din Glogoni

Locul I Orchestra de Muzică Populară din Sân-Mihai

Locul I Orchestra de Muzică Populară ,,3 Octombrie” din Satu Nou

Locul II Orchestra de Muzică Populară CC ,,Doina” din Uzdin

Locul III Orchestra de Muzică Populară a SCA ,,Veselia” din Glogoni

TARAFURI

Locul I Taraful de Muzică Populară al SCA ,,Progresul” din Vlaicovăţ

Locul II Taraful de Muzică Populară al SCA ,,Mihai Eminescu” din Coştei

GRUPURI DE DANSATORI

Locul II formaţia de dansuri a SCA ,,Nicolae Bălcescu” din Sân-Ianăş

Locul III formaţia de dansuri al SCA ,,Paja Marganović” din Deliblata

Locul III formaţia de dansuri SCA ,,Veselia” din Glogoni

GRUPURI DE DANS DE FETE

Locul I Grupul ,,Fetele de la Coştei”

Locul II Grupul de fete ,,Adunarea Românilor din Ovcea”

Locul III Grupul de fete al Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Românească ,,Vichentie Petrovici Bocăluţ” din Torac

DANSURI STILIZATE

Menţiune – formaţia de dansuri a Centrului Artei Populare din Nicolinţ

Locul I formaţia de dansuri a Ansamblului ,,Casa Tineretului” din Sân-Mihai

Locul II formaţia de dansuri CC ,,Doina” din Uzdin

Locul III formaţia de dansuri al SCA ,,Armonia” din Petrovasâla

DANSURI TRADIŢIONALE

Locul I formaţia de dansuri CC ,,Doina” din Uzdin

Locul II formaţia de dansuri a SCA ,,Luceafărul” din Vârşeţ

Locul II formaţia de dansuri a Ansamblului ,,Casa Tineretului” din Sân-Mihai

Locul III formaţia de dansuri a SCA ,,George Coşbuc” din Grebenaţ

Locul III formaţia de dansuri a SCA ,,Glenfor Ambasador” din Doloave

SOLIŞTI INSTRUMENTIŞTI DEBUTANŢI

Locul I, Andrei Teodor Tăpălagă din Sân-Mihai (clarinet)

Locul II Sarah Rudolfi din Sân-Mihai (vioară)

Locul III Alexandru Graure din Vârşeţ (saxofon)

SOLIŞTI VOCALI DEBUTANŢI

Locul I Valentina Sfera din Sân-Mihai

Locul I Teodora Mic din Satu Nou

Locul II Mihaela Cioban din Sân-Mihai

Locul II Biliana Başa din Nicolinţ

SOLIŞTI INSTRUMENTIŞTI

Menţiune Dorel Mihailov din Doloave

Menţiune Georgeta Sfrâncioc din Torac

Locul I Leonid Ardelean din Nicolinţ

Locul I Alexandru Baniaş din Doloave

Locul I Adrian Stoian din Satu Nou

Locul II Darco Neda din Uzdin

Locul II Ana Maria Mladen din Satu Nou

Locul III Alexandru Sfrâncioc din Torac

Locul III Roberto Baniaş din Doloave

SOLIŞTI VOCALI

Menţiune Ion Blaj din Grebenaţ

Menţiune Alexandra Cebzan Zeman din Nicolinţ

Menţiune Georgeta Sfrâncioc din Torac

Menţiune Sebastiana Trifon din Nicolinţ

Menţiune Jica Gava din Doloave

Menţiune Angela Brăgean din Ovcea

Locul I David Pavel Spăriosu Secoşan din Uzdin

Locul I Melisa Voin din Coştei

Locul I Lorena Ioanovici din Sân-Mihai

Locul II Andrea Chercioban din Nicolinţ

Locul II Alexandra Georgiana Maleta din Coştei

Locul II Vanesa Creţu din Uzdin

Locul III Gabriela Brăgean din Ovcea

Locul III Graţiela Brăgean din Ovcea

Locul III Isidora Colojoară din Coştei

Diplome de merit au primit şi Janiel Şublea, coordonatorul Orchestrei CNMNR, Mircea Cotârlă, coordonatorul fanfarelor şi Mariana Stratulat pentru semnarea scenariului festivalului.

Adriana PETROI

Foto: Ionică ADAM

Articolul integral îl puteți citi în numărul 34 din 26 august