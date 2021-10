Atingeţi solul şi o să scăpaţi de stres

De această dată îl prezentăm pe Ivan Vazquez Muñoz, din Spania are 36 de ani și locuiește în Turis.

Povestea lui începe în felul următor:

Dragostea mea pentru plante a început, la o vârstă fragedă. Dintotdeauna bunicii mei au avut fermă și livezidar și o grădină mare, astfel că m-au învățat cum să am grijă de plante, care este echilibrul unei grădini bine întreținute, ce este bricolajul și multe altele. Fără îndoială, eu le datorez dragostea și pasiunea pentru plante. Prima plantă pe care am avut-o? Ei bine, a fost o floarea-soarelui pe care mi-au dat-o în copilărie și mi-a părut foarte rău când a murit, dar a lăsat în urma ei niște semințe pe care le-am plantat din nou. Faptul că plantă anuală moare și lasă semințe din care renaște, este un lucru care mi-a arătat că mai am multe de învățat.

Îmi plac plante de toate felurile, deși mă pasionează mai mult legumele care fac parte din alimentația noastră zilnică. Astfel, preferatele mele sunt ardeii și roșiile, regii incontestabili ai oricărei grădini sau grădini urbane. Mai sunt și alte legume care s-ar încadra în rândul preferatelor mele, precum morcovii sau vinetele, dar nu la fel de mult ca tomatele de care niciodată nu mă pot sătura.



În ceea ce privește îngrijirea pe timpul iernii, încerc să ud plantele mai puțin și să pun un „mulci” bun, în jurul tulpini plantelor. Mulci este un covor din frunze sau paie uscate ce tine căldură pe timp de iarnă și pe timp de vară ține umezeala. De asemenea, în timpul verii mă folosesc de acest „mulci” pentru a menține solul umed iar pentru a-și face pe deplin efectul îl stropesc cu multă apă.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 42 din 16 octombrie 2021