Banatul (I)

Ținutul dintre Dunăre, Tisa, Mureș și masivul muntos Retezat este o unitate geografică ce se găsea, secole în șir, la granița puternicelor monarhii din Europa Centrală și de Sud-Est. Populația sa, dar și administrațiile care de-a lungul timpului au modelat destinul acestui spațiu, cunoaște acest teritoriu, intersectat de râuri mai mari și mai mici și împărțit în câmpii și munți, sub numele simplu de Banat. Apărută în secolul al XIII-lea, această noțiune, care cuprinde zona menționată, a supraviețuit diferitelor state și administrații care s-au perindat unul după altul și a rămas în uz până în prezent, deși adesea s-au creat confuzii în legătură cu semnificația și teritoriul pe care îl cuprinde, prezente mai ales începând cu perioada împărțirii sale care a avut loc după Primul Război Mondial.

De fapt, Banatul reprezenta în regatul maghiar medieval un spațiu de frontieră organizat în scopul apărării împotriva inamicilor externi. Astfel de unități administrativ-teritoriale, numite mărci, au existat, printre altele, și în statul franc în Evul Mediu timpuriu, iar după prăbușirea Imperiului Franc au fost moștenite de Imperiul Romano-German. Regatul Ungariei a înființat așa-numitul Banat de Severin în 1233 (numit după sediul acestuia, situat în Turnu Severin) și în secolele următoare, până la căderea Ungariei (1541) și a Banatului (1552) sub stăpânire otomană, această zonă a fost împărțită în județe (comitate). În știința modernă există opinii diferite despre însăși originea termenului ban, guvernatorul ținutului după care acesta a fost numit. Cea mai convingătoare opinie este că acest termen provine de la numele caganului avar Bayan, care a condus această parte a Câmpiei Panonice în secolul al VI-lea și a cucerit Sirmiumul (actuala Sremska Mitrovica) în anul 582. Titlul de ban a fost acordat și guvernatorilor bosniaci, adică domnitorilor acestui stat medieval încă din secolul al XII-lea, în perioada în care Bosnia se găsea sub stăpânirea directă sau indirectă a Ungariei, dar și mai târziu, când a devenit stat independent, sub conducerea banului Kulin și a succesorilor săi. Același titlu a fost acordat înalților oficiali de stat din Croația încă din Evul Mediu, iar în Iugoslavia interbelică a apărut după introducerea Dictaturii de la 6 ianuarie (1929), când regele Alexandru a împărțit regatul iugoslav în nouă banovine.

Dr. Mircea MĂRAN

