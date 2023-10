Când e ideal să mulcești solul din grădina și cu ce?

Răspunsul e simplu: cu cât mai devreme, cu atât mai bine! Momentul ideal este cu o jumăte de an înainte de a sădi şi răsădi plantele. În acest răstimp, sub mulci se înmulțesc microrganisme care formează solul. În acest fel, începe procesul de structurare a solului. Noi ajutăm la bunul mers al acestui proces administrând macerate din plante sau microrganisme active diluate cu apă. Stropește fiecare cu ce are. Restricții nu sunt, dar folos va fi. Totuşi, trebuie să fim raţionali.

Cât mulcim? Cinci centimetri înseamnă ceva pentru că solul începe să se refacă, însă acest strat nu combate buruienile şi nu obţinem structura dorită. Dacă administraţi un strat de 8-10 cm, peste un an uitați de buruieni și de irigare. Dacă sunteți și mai isteți, acoperiți solul cu un strat de mulci de 15-25 cm. În anul 2003, am făcut un experiment prin faptul că am aşternut fân şi baloţi întregi de lucernă mucegăită (în total 50 cm). După un an, rezultatele au fost excelente. Am obţinut hrană pentru vietăţi care ajunge mult timp, inclusiv pe cel mai argilos sol şi pe cel de cea mai scăzută calitate.

Vă spun un secret. Pe terenul unde doriţi să îmbunătățiți și să structurați solul semănaţi mai întâi chiar și buruieni pentru a obţine masă verde. În plus, buruienile au rădăcini mari, bune, adânci. Dacă în sol nu există rădăcini, peste doi, trei ani va începe erodarea treptată a roadelor.

Prin urmare, în urmatorii ani veţi fi mai lejeri în ceea ce priveşte mulcirea. Cu timpul, vă va ajunge materia organică din propria grădină și poate câte ceva de la vecini.

Ion CAZACU

