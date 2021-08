Cel mai bun gulaş a fost pregătit de gazde

Joi, 12 august curent, pe gazonul verde din parcului satului, s-a desfăşurat tradiţionala manifestare gastronomică ,,Gătirea la ceaun a gulaşului din carne de vită – Gulašijada”. Primarul satului, Darian Tăpălagă, a inaugurat această manifestare culinară menţionând: ,,Îmi pare bine că, după o pauză de un an, am revenit pe făgaşul dorit şi mult aşteptat de sâmienţi. Cu forţe proprii am reuşit să adunăm în jurul ceaunului 37 de echipe, pentru a demonstra că sâmienţii apreciază foarte mult menţinerea tradiţiei şi îi respectă pe toţi cei care vor proceda în acest fel, adică important este să nu uităm de sat, de neamuri şi prieteni. Mă mândresc de sătenii mei şi le mulţumesc tuturor celor care mi-au oferit o mână de ajutor pentru organizarea reuşită a acestei manifestări culinare şi sportive prin care am marcat prăznuirea sărbătorii satului – Hramul Sâmiaiului. Îi aşteptăm cu drag şi la anul, vă doresc multă sănătate şi noroc în viaţă”, a spus Darian Tăpălagă.

Pentru buna dispoziţie a paricipanţilor şi a prietenilor dragi, care au poposit la evenimentul de la Sân-Mihai, partea muzicală a fost lăsată în grija orchestrei de muzică populară condusă de Ion Muntean-Cocă. La ora 14,00, juriul de specialitate în frunte cu dr Tiberiu Avram de la Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara, a decernat următoarele premii: Premiul I echipa ,,Jurimo 30” din Sân-Mihai, Premiul II echipa ,,Farboline” din Sân-Mihai, Premiul III echipa din Nicolinţ.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 34 din 21 august 2021