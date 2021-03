Cetatea Golubac este plină de mistere

Călătorul etern și neobosita Dunăre notează totul, însă păstrează secretele. Unul dintre ele este și Cetatea Golubac – odată construită de unii, niciodată cucerită și mereu râvnită de toți.

Cetatea Golubac este situată chiar la intrarea în Porțile de Fier, pe locul unde Dunărea trece în strâmtoarea Carpaților. În Evul Mediu, datorită faptului că este așezată într-un loc strategic militar semnificativ, cetatea a fost o fortificație de frontieră militară. Multe unități militare s-au schimbat, au venit și au plecat, dar cetatea a rămas demnă și mistică pe malul Dunării.

Astăzi, după ce a fost reconstruită, cetatea atrage atenția turiștilor curioși din toate părțile. Interiorul zidurilor cetății reînvie spiritul lumii vechi, cavalerii curajoși și frumoasele prințese. Una dintre ele, o prințesă a contemporaneității care așteaptă turiștii cu zâmbet pe buze, iar cu povestea și personajul ei învie trecutul, este Ivana Jovanović, ghid turistic la Cetatea Golubac. Ivana își începe povestea în felul următor:

– M-am născut la localitatea Kudreš din comuna Golubac. Am 21 de ani. Am absolvit Școala Medie de Turism. Pasiunea mea pentru limbi și comunicarea cu oamenii a fost foarte pronunțată. Conducerea Cetății Golubac mi-a fost oferit oportunitatea să încep să lucrez și să avansez după terminarea școlii medii. Unul dintre factorii care au influențat munca mea la cetate este cunoașterea limbii române, pe care o vorbesc acasă zi de zi. Având în vedere că nu am învățat limba română la școală, am avut nevoie de ceva timp pentru a o perfecționa. Când am susținut examenul de stat pentru ghid turistic, recomandarea a fost să dau examen la limba română. Sunt mândră de acest fapt, pentru că, după cum am aflat ulterior, sunt cel mai tânăr ghid turistic din Republica Serbia de limba română.

Jasmina GLIŠIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 20 martie 2021