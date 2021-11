Coarde fine și voci divine au răsunat la Uzdin

Totul a început pe la mijlocul anilor 90, când tinerii din Uzdin au hotărât să reia ceea ce fusese ,,Tinerețea cântă”. Idei au existat, dar trebuiau realizate.

Din cauza pandemiei de coronavirus, la ediția din acest an, din păcate, nu au participat interpreți din România. Festivalul l-a inaugurat Daniel Magdu, preşedintele Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române, spunând că „Tinereţea cântă” are o tradiţie lungă și că pe scenă astăzi urcă nepoţii celor care au iniţiat evenimentul.



Festivalul a durat doar o seară, dar sperăm ca anul viitor să continuăm tradiția așa cum ne-am obișnuit, cu invitați din România și să putem organiza evenimentul pe parcursul a două zile. De data aceasta au fost 10 participanți: din Uzdin, Satu Nou și Vârșeț. Festivalul este unic de acest gen în Serbia întreagă. S-a reactivat în anul 1995. Fiecare ediție a fost organizată cu succes. În anul 2012 am preluat funcția de președinte al festivalului. În fiecare an C.N.M.N.R. a sprijinit festivalul. Doresc ca pe această cale să le mulțumesc pentru sprijinul acordat și celorlalți sponsori: Ministerul Culturii și al Informării (Belgrad), Secretariatul Provincial pentru Educație, Legislație, Administrație și Minorități Naționale – Comunități Naționale (Novi Sad), Secretariatul Provincial pentru Cultură și Informare Publică (Novi Sad), comuna Covăcița, B.O.R ,,Sfântul Gheorghe” din Uzdin, cooperativele agricole ,,Green Life” (Uzdin) și ,,Plugarul” (Uzdin) și S.T.U.R ,,Livius”, tot din Uzdin.



Anul acesta compozitori sunt George Planjanin, Claudia Șuboni și Cristina Dalea, iar versurile sunt scrise de către Mariana Stratulat și Todor Groza Delacodru. Din cauza situației actuale nu am putut pregăti cântece noi și am decis ca această ediție să fie organizată fără premii. Cele mai importante sunt păstrarea și menținerea tradiției și, nu în ultimul rând, motivarea tinerilor. Președinte de onoare va fi Octavian Crețu. Am început pregătirile în urmă cu două luni. De patru ori pe săptămână avem repetiții. Aranjor și producător este Aleksandar Dujin, iar președinta comisiei artistice este Claudia Șuboni. Atmosfera este foarte plăcută. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în noi și care ne-au sprijinit să continuăm pe calea dreaptă. Dorim doar să promovăm muzica ușoară românească, să îi facem pe tinerii de la noi să o îndrăgească, iar festivalul să fie pentru ei o rampă de lansare. Mulțumesc în mod deosebit domnului Aleksandar Dujin, care este alături de noi încă din anul 1997 și are o contribuție esențială la partea artistică a festivalului”, a spus președintele festivalului, Stelian Miclea.



Festivalul tinerilor de la Uzdin este astăzi cel mai vechi festival, nu numai din Voivodina, ci din Serbia întreagă. Dacă avem în vedere faptul că orașe mult mai mari din împrejurimi nu au asemenea festivaluri muzicale, ,,Tinerețea cântă” este un adevărat succes al oamenilor care până în prezent au participat la realizarea lui și și-au dat contribuția la păstrarea continuității evenimentului. Sunt mândru că de 21 de ani fac parte din echipa care organizează festivalul, un eveniment care s-a menținut în pofida tuturor dificultăților și problemelor materiale. Dintotdeauna am subliniat importanța existenței acestui festival, în primul rând din cauză că toate melodiile scrise și interpretate sunt originale, ceea ce este foarte important pentru păstrarea limbii și a culturii muzicale a românilor de pe aceste meleaguri. Un număr mare de tineri interpreți au participat la edițiile precedente ale festivalului și și-au dat aportul la menținerea lui. Cel mai important lucru este că și anul acesta soliștii au avut acompaniament live, asigurat de o trupă. Calitatea festivalului va crește. Sunt convins de acest fapt.



Colaborarea cu toți membrii comitetului artistic și organizatoric este pentru mine personal mai mult decât una profesională. Pot spune liber că la Uzdin mă simt ca la mine acasă, iar toți oamenii cu care colaborez îmi sunt prieteni foarte dragi. Doresc ca festivalul să se mențină încă mulți ani pe calea trasată, noua generație să ia parte activă la păstrarea lui, iar calitatea să fie în fiecare an din ce în ce mai bună. Personal mă voi strădui, la fel ca și până acum, să contribui la acest fapt, a relevat Aleksandar Dujin, directorul artistic al festivalului.

Virginia PUIA

