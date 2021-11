Miercuri, 3 noiembrie, în clădirea Administrației Comunale din Jitiște au fost semnate contracte între utilizatorii finali, antreprenori și Primăria Jitiște, privind reabilitarea energetică a caselor și apartamentelor familiale de pe teritoriul comunei Jitiște.

Comuna Jitiște a încheiat un acord cu Ministerul Minelor și Energiei, privind cofinanțarea măsurilor de eficiență energetică, legate de înlocuirea tâmplăriei și înlocuirea cazanelor de încălzire. Suma totală a fondurilor disponibile pentru aceste măsuri, din partea Comunei Jitiște și a Ministerului Minelor și Energiei, este de 5,1 milioane de dinari, din care 3,1 milioane au fost alocați de către Comuna Jitiștee și 2 milioane de către Minister.

Cu această ocazie, Đorđe Žuža, viceprimarul comunei Jitiște, a subliniat următoarele: „Anul acesta, Comuna Jitiște a concurat la Ministerul Minelor și Energiei privind măsurile de reabilitare energetică și am primit fonduri în valoare de 2 milioane de dinari. După concursul anunțat de administrația comunală din Jitiște, a apărut un surplus de utilizatori și am luat decizia de a aloca încă 1 200 000 de dinari, pentru ca toți acei utilizatori care îndeplinesc condițiile să primească fonduri. Așa că, astăzi, am realizat semnarea contractelor cu 75 de utilizatori, 20 pentru înlocuirea cazanelor de încălzire și 55 pentru înlocuirea tâmplăriei.

