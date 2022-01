Colindele au răsunat şi în centrul Uzdinului

De mulţi ani, în perioada sărbătorilor de iarnă în centrul Uzdinului răsună colinde de Crăciun. Aşa a fost şi anul acesta. Directoarea Căminului Cultural din Uzdin, Katarina. K. Ecovoiu. R. şi părintele Moise Lința, paroh la B.O.R. ,,Sfântul Gheorghe”, cu sprijin din partea comunei Covăcița și a C.N.M.N.R, au reușit să organizeze cu brio tradiționala manifestare ,,Pințărăile”.

Evenimentul l-a inaugurat Daniel Magdu, președintele C.N.M.N.R. Uzdinenii și oaspeții lor au ascultat cântece moderne şi colinde pe care le-au interpretat corul bărbătesc și cel femeiesc al B.O.R. ,,Sfântul Gheorghe”. Au savurat vin cald, ceai și cârnați.

,,Ne bucurăm pentru faptul că am găzduit această manifestare frumoasă la care au luat parte copii, părinți și profesori. În acest an, alături de coruri, fetele care au participat la Festivalul ,,Tinerețea cântă” au cântat cântece moderne. Doresc pe această cale să-i mulţumesc profesoarei Claudia Șuboni pentru sprijin. A fost o manifestare reușită, ca și în fiecare an. Sperăm ca pe viitor, atunci când situaţia epidemiologică va permite, să organizăm și alte manifestări. Le urez tuturora sărbători fericite și le spun un călduros La mulți ani”, a afirmat directoarea Katarina K. Ecovoiu.R.

,,Acest eveniment este tradițional. Cel mai bine este să veniți aici și să simţiţi atmosfera pozitivă, să urmăriți acest program excepțional. Mulțumesc comunei pentru că a susţinut acest eveniment. Mă bucur că oamenii s-au reunit într-un număr mare. C.N.M.N.R a sprijinit și va sprijini şi în viitor astfel de manifestări. Le urez tuturora sărbători fericite. La Mulți Ani”! – a spus Daniel Magdu, președintele C.N.M.N.R.

Virginia Puia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 1 din 8 ianuarie 2022