Colțul meu creativ LXX

Natura are cea mai frumoasă cutie de culori

Prin acest articol doresc să vă aduc primăvara în suflete, împreuna cu toată dragostea mea față de acest anotimp. Robin Wiliams a zis: „Primăvara e modul în care natura ne spune: Să înceapă petrecerea”; chiar dacă petrecera începe odată cu venirea primăverii, când cu toții avem mult mai mult de lucru decât iarna. Pentru că acasă toată primăvara plantăm multe flori, iar anul acesta am decis să fac câteva ghivece și vaze care pot fi și cadouri de 8 Martie.

Pentru primul articol din aceste serial am ales un ghiveci din sticlă de plastic în formă de coșuleț, făcut în tehnica reciclare creativă (poza 1). Luăm o sticlă de plastic de 2 litri. Tăiem și desprindem autocolantul de pe sticlă. Cu un marcator marcăm două linii, una sub alta. Distanța dintre linii trebuie să fie de 1 cm. Tăiem cu un scalpel pe liniile pe care le-am marcat (poza 2).

3. Când am tăiat cercul de 1 cm începem să tăiem cu foarfecele fâșii de 1 cm în jurul sticlei, dar nu până jos, ca să avem loc să punem pământ pentru flori. Observați în poză până unde am tăiat eu. Cercul pe care la-m tăiat în primul pas îl introducem pe sub sticlă. Toate fâșiile le introducem sub cerc și le lipim cu silicon fierbinte (poza 3).

4. După ce am lipit bine fâșiile în partea de jos a sticlei, facem patru, cinci găuri mici pentru drenaj. Tăiem încă un cerc de 1 cm. Îl tăiem pe mijloc în așa fel încât să capete o formă de mâner. Lipim capetele cu silicon fierbinte în ghiveci de o parte și de cealaltă parte ca să obținem forma unui coșuleț (poza 4).

5. Ultimul pas constă în vopsirea coșulețului cu lac (spray) acrilic în culoarea în care ne dorim. Eu am ales culoarea roșie și am pulverizat foarte ușor să nu se facă stropi (poza 5). În ghiveciul uscat am pus pâmănt îmbinat cu humus de flori și am plantat trei pui de urechelniță. Urechelnița este o plantă erbacee perenă din genul Sempervivum, dar este folosită și ca o plantă medicinală și ornamentală. Am plantat puii în trei parți pentru ca planta să se înșire până la primăvara.

Monica MICLEA

