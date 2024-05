Comună cu un farmec aparte

În martie am vizitat pentru prima dată comuna Ruma, care se află în Srem. La Ruma s-a desfășurat Festivalul Internațional de Teatru „Art Trema Fest” la care a participat și Scena profesionistă în limba română a Teatrului Naţional ,,Sterija” din Vârșeț.

Am plecat spre Ruma puțin după ora 14 şi am ajuns la destinaţie după două ore și jumătate. Având puțin timp la dispoziție, am făcut o plimbare ca să cunosc această localitate interesantă. Am plecat din centrul Rumei. Ruma are statut de comună şi este a doua localitate din Srem după mărime şi importanţă. După părerea mea, este cea mai frumosă și cea mai atractivă comună. Numărul mare de monumente culturale şi istorice îi atestă trecutul bogat.

Marea influență a Austro-Ungariei a contribuit la dezvoltarea arhitecturii frumoase și a conferit Rumei farmec european. Ruma este o comună liniștită, cu străzi frumoase. Din primăvară şi până toamna găzduieşte un număr mare de evenimente culturale. Această comună din Srem este întotdeauna o destinație plăcută pentru oricine dorește să facă o scurtă călătorie și să se relaxeze într-un loc în care timpul trece mai încet şi unde se trăieşte mai relaxat.

Centrul Rumei este bine organizat. Zona pietonală, în care se găsesc multe magazine, este destinată celor care vor să se relaxeze în una din numeroasele cafenele. Din 1975 aici se află și cunoscutul Monument al Revoluției care în timp şi-a schimbat aspectul de multe ori. Din înfățișarea inițială se mai păstrează doar şapte trâmbițe pe socluri de beton, ca simbol al celor şapte brigăzi de eliberare a poporului din Srem și al apelului la lupta pentru eliberare de sub fascism.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 21 din 25 mai