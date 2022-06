Consiliul Național Român acordă burse pentru sprijinirea învățământului în limba română

Ambasada României în Republica Serbia, în colaborare cu Consiliul Național al Minorității Naționale Române și Departamentul de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Filosofie de la Universitatea din Novi Sad, a organizat o ceremonie de premiere a elevilor participanți la concursurile provinciale și republicane de limba română. Premierea a avut loc la sediul Ambasadei României de la Belgrad, pe 10 iunie.

La concursul provincial de limba română au participat 29 de elevi din patru școli: Școala Elementară „Bratstvo i Jedinstvo” din Seleuș, Școala Elementară „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț, Școala Elementară „3 Octombrie” din Sân-Mihai și Școala Elementară „George Coșbuc” din Torac. La concursul republican de limba română s-au plasat doi elevi, Sara Gean elevă în clasa a VII-a la Școala Elementară „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț și Mihael Andraș elev în clasa a VIII-a la Școala Elementară „3 Octombrie” din Sân-Mihai, ambii obținând locul I.

Excelența Sa Silvia Davidoiu, ambasadoarea României în Republica Serbia, a afirmat că organizarea acestei ceremonii le-a făcut o mare plăcere. „Nu aveam cum să nu organizăm un moment pentru acești copii. Am dorit să le mulțumim că învață și că sunt dedicați limbii române, să mulțumim profesorilor și să-i felicităm pe părinți că au crescut niște copii atât de frumoși și de studioși. Încercăm cu mici gesturi să dovedim că România este alături de toți copiii ei, indiferent unde sunt.” Printre altele, Excelența Sa a încurajat elevii să participe la astfel de competiții și să înscrie facultățile de limba română.

La eveniment au luat parte și reprezentați ai CNMNR, în frunte cu președintele Daniel Magdu. Dânsul a felicitat toți participanții de la concurs, subliniid că nu locul obținut este important, ci participarea. Președintele CNMNR a felicitat Ambasada României în Republica Serbia pentru că, pentru prima dată, s-a inclus în sprijinirea competițiilor de limba română.

„Din momentul în care avem atât de mulți copii care participă la concursurile de limba română, înseamnă că și învățământul în limba română are un viitor. Pentru a avea un viitor și mai luminos, am stabilit la o ședință, pe care am avut-o la Universitatea din Novi Sad, să sprijinim viitorul acestei instituții de învățământ superior în limba română. Vom acorda burse cu valoarea de 10.000 de dinari pe lună, pentru toți studenții care se vor înscrie în primul an de facultate să studieze limba română ca limbă maternă. Încât vor apărea și alte fonduri, suma burselor va fi mai mare. De asemenea, copiii care se vor înscrie în clasa I, la școlile elementare și la școlile medii din Alibunar şi Vârşeţ cu predare în limba română, vor primi un ajutor de 5.000 de dinari. În acest sens, Consiliul Național Român face, pentru prima dată în istorie, niște pași concreți privind menținerea învățământului în limba română, pe lângă modernizarea cu tablele interactive și perfecționarea cadrelor didactice. Am reușit să menim 1 milion de dinari pentru acordarea burselor din bugetul Consiliului Național Român”, a punctat Daniel Magdu.



Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 25 din 18 iunie 2022