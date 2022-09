Cea de-a doua ediție a concursului „Universul copilăriei în localitatea mea”, organizat de revista „Bucuria copiilor” cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, pe care o marcăm pe 1 iunie, s-a încheiat la sfârșitul lunii menționate. Elevii din școlile românești au trimis creații plastice și literare, prin care au descris copilăria în localitatea lor natală.



Redactorul responsabil al revistei „Bucuria copiilor”, Dan Mata, ne spune că la concurs au ajuns lucrări de la grădinița din Sân-Ianăș, școlile din Ecica, Voivodinț, Satu Nou, Petrovasâla, Grebenaț, Sân-Mihai și Straja.



Conform spuselor redactorului responsabil, ideea este ca elevii să fie premiați la marcarea jubileului de 75 de ani al revistei „Bucuria copiilor”.



„Anul trecut, când s-au împlinit 75 de ani de la apariția primului număr al revistei «Bucuria copiilor», nu am putut marca jubileul din cauza pandemiei de coronavirus. Plănuim să facem acest lucru în septembrie. Dacă ne vor permite condițiile legate de pandemie, vom organiza premierea elevilor în cadrul acestui eveniment”, a afirmat Dan Mata.



Lucrările au fost evaluate la sediul Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova. Juriul pentru evaluarea lucrărilor plastice l-au format Constantin Grosu, pedagog și caricaturist, Aneta Gașpăr, redactor grafic și graficiană și Marin Gașpăr, redactor grafic.



Conform spuselor lui Constantin Grosu, la această ediție a concursului au ajuns mai puține lucrări. „A fost sfârșit de an școlar, iar din această cauză elevii poate că nu au fost atât de activi. Am primit mai multe lucrări de la grădiniță. Întotdeauna este greu de ales. Am acordat premii și mențiuni.”



Aneta Gașpăr a afirmat că la evaluare s-au bazat pe următoarele criterii: compoziție, colorit, dinamică, imaginația copilului și tema concursului. „La fiecare concurs copiii ne surprind cu creativitatea lor și perspectiva lor foarte proaspătă. Noi, adulții, deseori uităm de această perspectivă vizuală. Așteptăm cu nerăbdare următorul concurs.”



Lucrările literare au fost evaluate de juriul din care au făcut parte Valentin Mic, director adjunct al CPE „Libertatea” și redactor responsabil al săptămânalului omonim, Teodora Smolean, redactor responsabil al Editurii „Libertatea” și subsemnata, în calitate de jurnalistă.

Sanela CRĂINEAN

integral îl puteți citi în numărul 35 din 27 august