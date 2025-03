Cu prilejul aniversări 10 ani de existență a grupului „Semințe cu suflet”

Vă dați seama că sunt multe de spus despre activitatea de zece ani a grupului. Este diversificată, s-au legat multe prietenii noi, de curând am serbat la Cheia județul Prahova zece ani de activitate a grupului la care au participat foarte mulți membrii.

Evenimentul a durat trei zile, adunând nu doar pe cei care îi considerăm prieteni. De fapt, ne considerăm o familie pentru că în această perioadă ne-am întâlnit și la lucruri frumoase și la lucruri mai puțin plăcute. Deci, am fost apropiați, am devenit o familie. Cum spunem, noi familia sufletiștilor, suntem oameni cu mult bun simț, cu un suflet enorm și cu bunătate care rar întâlnești. Ce pot să mai spun despre grup? Pe lângă activitățile pe care le organizăm, noi participăm și împreună cu elevii de la liceele de profil sau de la școli generale pe care îi ajutăm în activitățile lor, în dependență de tema prevăzută pentru săptămâna respectivă. Astfel, am participat alături de elevii din Ploiești, Buzău, Iași. Mediaș. Recent am avut un târg de semințe în comuna în care locuiesc, comuna Săhățeni, județul Buzău unde a participat și Școala generală din comuna în care m-am născut și am copilărit și de la 14 ani am plecat la oraș la școală, unde am obținut ulterior și un post de muncă.. Deci, am stat la oraș peste 30 de ani și m-am reîntors pe locurile natale deoarece aici mi-am găsit eu liniștea sufletească și un domeniu de activitate. Bineînțeles, suntem invitați și la alte evenimente. De exemplu, am fost invitați la Facultatea de Horticultură din Cluj dar și la diferite festivaluri și evenimente organizate de alte grupuri. Dar, bineînțeles că cererile sunt multe și nu putem fi prezenți peste tot pentru că mulți au servici și au gospodărie, au copii, deci, nu putem să colaborăm chiar cu toți care ne invită.

În primul an de activitate am consemnat evenimente doar la Ploiești și Buzău apoi, din an în an, a crescut numărul evenimentelor de am ajuns la câte 16 sau 17 numai târguri de semințe, fără să număr și evenimentele sau festivalurile la care participăm. Deci, dacă ar fi să le pun și pe astea, depășim 20 de evenimente pe an. Pe lângă aceste evenimente noi facem baraj și evenimente turistice, adică cum le spun eu, pentru hrănirea sufletului. Deci, în fiecare an, în special vara, avem două sau trei evenimente turistice circuite prin țară cu scop turistic. Adică, facem un fel de agroturism unde ne cazăm și la membrii din grup sau, deobicei, rezervăm pensiuni împreună și facem multe trasee turistice în toate zonele țării de la munte la mare la Deltă. Deci, cum am spus, s-a făcut o astfel de legătură trainică în grupul ăsta încât simțim nevoia să ne întâlnim și să sărbătorim împreună un eveniment sau să ne plimbăm împreună. După cum am menționat anterior, nu ne aduc împreună doar evenimentele care sunt legate de distribuirea semințelor, suntem uniți și prin multe altele. Bineînțeles că la început au fost puțini membri care participau dar, din an în an, au început să participe mai mulți ceea ce mă bucură mai mult pentru că familiile tinere cu copii caută medii rurale și mulți dintre ei se mută la țară. Își caută o căsuță cu o grădină unde să cultive o hrană sănătoasă pentru copii lor. Deci, cum să spun, au început să pună preț pe soiurile bătrânești de legume pentru că sunt bune și au mai mare valoare decât cele pe care le găsesc în supermarket sau în magazinele agricole. deoarece ei vor o hrană sănătoasă și organică, care să nu fie stropită cu substanțe chimice. Noi nu punem accent pe otrăvuri, căutăm să eliminăm tratamentele chimice la culturi și, de asemenea, hibrizii. Adică, punem accent pe soiuri bătrânești, ca omul să poată să le înmulțească ani de ani și să fie soiuri reproductibile care dăinuie mulți ani în grădinile oamenilor.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 22 martie 2025