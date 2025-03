Cu prilejul aniversării a 10 ani de existență a grupului „Semințe cu suflet”

„E sfârșit de an, iar pentru comunitatea „Semințe cu suflet” acest moment devine, ca de fiecare dată, prilej de reflecție și recunoștință. Este timpul să trecem în revistă realizările anului, să completăm lista acțiunilor care ne-au adus împreună și să punem, din nou, în lumină spiritul generos care ne definește.

De 10 ani, purtăm cu mândrie misiunea de a aduce mai mult verde în grădinile și inimile oamenilor. Prin evenimentele noastre, promovăm biodiversitatea, responsabilitatea față de natură și puterea unui gest simplu, dar semnificativ – darul semințelor. Așa cum știm, semințele nu sunt doar o moștenire prețioasă pentru noi, ci și pentru generațiile viitoare. Păstrarea, înmulțirea și împărțirea lor reprezintă o investiție în viitorul nostru comun, iar aceasta rămâne esența a tot ceea ce facem”,. ne comunică doamna Rodica șefa grupului „Semințe cu suflet”, menționând în continuare:

-În luna ianuarie s-au împlinit 10 ani de la fondarea acestui grup cu numele „Semințe cu suflet” pe care l-am numit datorită dăruirii semințelor pe care le oferim fără să cerem ceva în schimb. Deci le dăm din tot sufletul pentru răspândirea soiurilor vechi soiurilor bătrânești de legume speciale pe care noi punem mare preț și căutăm să le strângem din toate zonele țării și să le înmulțim și să le oferim mai departe pentru păstrarea acestor soiuri. Pentru că multe s-au pierdut, sigur până în 2015 o parte dintre membrii grupului am făcut schimburi de semințe prin poștă adică fără să ne cunoaștem, decât am făcut schimburi de semințe virtual, să spun online. Deci. nu ne-am întâlnit, totul a început din pasiune. Suntem grup cu diferite profesii de la doctor, ingineri în armată sau în poliție până la simpli țărani. Deci, nu s-a ținut cont de activitate care o desfășurăm, fiind vorba de o pasiune. Toți ne-am ocupat de grădină pe lângă casă sau pe la bunici sau fiecare are unde deține un mic teren pe care cultivă deci, pasiunea ne-a unit. La început, primul târg de semințe a avut loc în Ploiești, am fost doar în jur de 15 persoane care ne-am strâns și atunci a fost prima întâlnire între membrii grupului unde am reușit să ne cunoaștem, apoi am făcut un târg în Buzău, cele mai multe târguri cred că au avut loc la Ploiești, Buzău și Cluj. Dar, au fost orașe unde s-a dorit să se organizeze și de două ori pe an.

În decurs de 10 ani, am consemnat peste 100 de evenimente, peste 100 de târguri organizate în țară apoi în Republica Moldova. În septembrie am fost și la voi, în Serbia, și sper ca și în acest să repetăm experiența, pentru că a fost foarte frumos. Este cert că a fost primul târg de acest gen și este normal că lumea încă nu știe cam ce înseamnă un târg de semințe gratuite dar, fii sigur că anul acesta cei interesați vor aștepta să se organizeze din nou. Eu consider că este necesar să se facă aceste schimburi de semințe noi.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 15 martie 2025