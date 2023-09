Cum să sporeşti efectele mulcirii în grădină?

Mulcirea nu este doar o metodă de umbrire şi de protecție a solului contra evaporării, crăpăturilor şi înghețului. Poate că cel mai important lucru este grosimea mulciului. De pildă, în pădure, frunzele cad, plantele mor, dar grosimea mulciului rămâne neschimbată. Sub stratul din pădure, apar vietăţi care constituie structura solului: microbi, bacterii, fungi, larve, râme și tot felul de gândaci. Aici e casa lor.

De aceste vietăţi avem nevoie în grădină, sub stratul de mulci. De aceea, vom folosi substratul din pădure, din preajma grădinii sau din orice alt loc. E simplu, e tot ce avem nevoie. Mai departe, vietăţile se înmulţesc şi acţionează singure. Totuşi, vrem să ne asigurăm că şi compostul e potrivit. Compostăm la rece sau la cald, în grămadă sau direct pe strat. Aruncăm mraniță sau facem, în vase speciale, macerate din verdeață, găinăț sau balegă. Cumpăram microorganisme eficiente, crescute și alese special în laborator.

Toate acţionează ca şi vietăţile de sub stratul din pădure. La început, prindeam gândaci, buburuze, miriapode şi le aduceam acasă pe furiş. După mai mulţi ani de experienţe, am realizat că în grădină au apărut gândaci pe care nu îi adusesem. Mai mult decât atât, în centrul orașului, unde am grădină, a apărut o aricioaică.

Ion CAZACU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 30 septembrie