Cum transmit iubirea pentru satul natal copilului meu

Într-o lume din ce în ce mai agitată, Mimi Bosică din Uzdin, stabilită în SUA, a decis să-i scrie fiului său o scrisoare plină de sfaturi de viață și dragoste, ca să-i amintească de lucrurile care contează cu adevărat. Scrisoarea, plină de înțelepciune și căldură, vorbește despre sacrificii, speranțe și despre dorința unei mame de a-și vedea copilul fericit.

Nu veți cunoaște sau înțelege valoarea satului Uzdin până nu veți îmbătrâni, dar sunt aici să vă povestesc despre asta, astfel încât să nu uitați niciodată. Chiar dacă aveam doar 11 ani când am plecat în America, încă îmi amintesc totul. Îmi amintesc de nopțile târzii când toți copiii din sat se jucau de-a v-ați ascunselea ascunzându-se în iarba înaltă. Îmi amintesc că m-am jucat pe o pătură la umbră și am încercat să fac parfum din petale de trandafiri în curtea din față. Îmi amintesc că am cules vișine din copacii bunicului meu și îmi amintesc că mergeam cu bicicleta peste tot. Astăzi, te-am dus la o plimbare cu căruciorul tău pe aceleași străzi pe care le cunoșteam atât de bine când eram mică, dar pe atunci acele străzi păreau atât de mari și erau atât de sigure, chiar și noaptea. Azi dimineață, când am ieșit afară, am văzut un domn mergând cu bicicleta pe lângă casa noastră, care mi-a spus: „Bună dimineața!”. Așa este acest sat. Chiar dacă nu ne cunoaștem toți, ne salutăm de parcă ne-am cunoaște. Și, din nou, în mare parte, ne cunoaștem cu toții poveștile. Ne știm realizările unii altora și împărtășim multe dintre aceleași lupte, dar am avut și aceleași visuri în copilărie.

Visează lucruri mărețe, indiferent de situații

Când eram mică, îmi doream să locuiesc într-un oraș mare. A fost scopul meu în viață. M-am simțit ca o fată de la sat în suflet și după ce m-am mutat în America, am ajuns într-unul dintre cele mai mari orașe din Statele Unite – Chicago. Iubesc Chicago și locuiesc acolo de peste 20 de ani, dar acum mă întreb dacă o persoană poate fi atât un visător de sat mic, cât și o fată de oraș mare. Singurul motiv pentru care am putut să-mi trăiesc multe dintre visele mele a fost din cauza modului în care am fost crescută și a lecțiilor pe care le-am învățat. La prima vedere, ai crede că viața va fi simplă pentru totdeauna la Uzdin și că perspectivele noastre erau limitate. Dar nu. Oamenii care au venit înaintea noastră, oameni ca tatăl meu, au fost cei care au spus că putem fi mai mulți și că putem realiza mai mult. Mult mai multe.

Imaginați-vă că locuiți într-un sat fermier de 2.000 de oameni și aveți acces la o mică sală de sport într-o școală mică și vă decideți că doriți să fiți cel mai bun la ceva. Dar nu doar cel mai bun din sat. Pentru a fi printre cei mai buni din lume. Este nevoie de o persoană specială să creadă asta, mai ales când s-a uitat în jur și nu părea posibil. Tatăl meu a avut un astfel de vis și s-a angajat și și-a făcut un nume în lume prin tenisul de masă.

De când am ajuns în America, ca o fetiță care nu vorbea limba, ar fi fost ușor să cred că supraviețuirea era singura opțiune. Dar eu sunt din Uzdin, iar noi avem dorința de a lăsa o amprentă asupra lumii. Prin curajul câtorva oameni, precum bunicul tău, am avut ambiția de a realiza lucruri mărețe în viața mea. Sper că aceasta este atitudinea pe care o veți inspira și în comunitatea noastră. Acesta este motivul pentru care te numești Leo Jon.

Ai grijă de oameni, în special de familia ta

Bunicul tău, Ion, a pus Uzdinul pe harta lumii tenisului de masă și este întotdeauna ușor să-l sărbătorești, dar vreau să-ți amintești și de oameni precum bunica ta, Maria, și tatăl ei, bunicul meu, Paul. Când eram mică, bunicul meu, Paul, obișnuia să mă plimbe pe bicicleta lui la antrenamentele de tenis de masă tot timpul. Ar fi făcut orice pentru mine, la fel ca mulți alți bunici din Uzdin. Deși familia lui era săracă, el știa că își dorește o educație pentru copiii săi, iar prin munca sa grea a reușit să facă acest lucru posibil.

În familia noastră, la fel ca în multe altele din Uzdin, educația este cel mai mare dar pentru generațiile viitoare și ceva ce nimeni nu poate lua. Astfel, un muncitor sărac în construcții și soția sa casnică au lăsat în urma lor un inginer, un medic, un antreprenor și o asistentă. Această asistentă, mama mea, și-a îndeplinit și visul micului sat, acela de a face o diferență pentru oameni și pentru familia ei. Așa că bunica ta preferată a dat și un exemplu pe care îl poți urma cu ușurință, și anume: să ai grijă de oameni și să faci diferență în comunitatea ta. Ea i-a ajutat întotdeauna pe cei în nevoie, lăsându-i într-o situație mai bună. Oamenii își vor aminti mereu cum i-ai făcut să se simtă, iar acesta este cadoul bunicii tale.

Chiar astăzi, mama și cu mine am vorbit despre casa noastră, pe care bunicul meu, Paul, a construit-o cu propriile sale mâini în urmă cu multe decenii. Încă se menține solidă. Este minunat că a găzduit mulți oaspeți de-a lungul anilor. Când faci ceva cu integritate și ai o fundație puternică, impactul tău va dăinui mulți ani. Aceasta este o altă lecție de reținut. Oaspeții noștri, inclusiv unii veniți din America anul trecut, s-au îndrăgostit de stilul de viață din Uzdin și de casa noastră. Au putut să simtă că această casă a fost construită de oameni cărora le-a păsat și că acest sat are o inimă.

Mimi BOSICĂ

