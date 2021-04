Curcubeul – punte între cer și pământ

Curcubeul, cel mai frumos fenomen din atmosferă care a impresionat omenirea din toate timpurile, este considerat un semn ceresc care aduce binele, pacea și prosperitatea. Metaforic este numit zâmbetul lui Dumnezeu din spatele lacrimilor cerului sau legătura dintre om și divinitate.



Din punct de vedere științific, curcubeul este un fenomen optic, menit să ne aducă un strop de culoare. Conform calculelor lui Issac Newton, de la jumătatea secolului al XVII-lea, curcubeul este reprezentarea perfectă a principiului legii percepției luminii. Explicarea științifică spune că lumina soarelui stă în interiorul picăturilor de ploaie care, la fel ca o oglindă, o trimite către ochiul observatorului, sub forma diverselor culori refractate sub diferite unghiuri. Este vorba de șapte culori dominante (deși el conține o infinitate de culori): roșu, portocaliu (oranj), galben, verde, albastru, indigo și violet.



Curcubeul se manifestă prin apariția pe cer a unui spectru de forma unui arc colorat atunci când într-o parte a acestuia plouă iar în cealaltă soarele strălucește. Privitorul trebuie să fie poziționat cu spatele la soare. Când observăm un curcubeu seara, acesta va ocupa poziția estică, în direcția în care este ploaia, iar în spate (spre vest) cerul este senin. Invers, curcubeul de dimineață va apărea poziționat vestic către zona cu ploaie. Adeseori, deasupra curcubeului primar, poate fi văzut un al doilea curcubeu secundar, în acest caz, culorile sunt poziționate invers.



După cum menționează Romulus Antonescu, în mitologia românească, curcubeul devine, Zmeu, Balaur, Sorb; uneori este Brâul Pământului, ulterior şi Brâul lui Dumnezeu sau Brâul Maicii Domnului, care opreşte ploaia; i se atribuie puterea de a sorbi apa mărilor şi a râurilor. Este drumul balaurilor, pe care îl străbat aceştia când se duc la apă ca să se adape. Ca să păstreze echilibrul apei între cer şi pământ, curcubeul îşi fixează un capăt al său într-un râu mare, de unde suge apa; când norii au pierdut prea multă apă înseamnă că au acţionat două curcubeie, cel de dedesubt fiind mai puternic, pentru că ia mai multă apă, cel de deasupra mai slab (Dicționar de Simboluri și Credințe Tradiționale Românești, ediție digitală 2016)

Credințe și interpretări

În credința populară se spune că:

femeile, care vor să aibă pielea albă şi lucioasă, trebuie să se spele cu apă din coada curcubeului;

cine vede curcubeul să ia două cofe cu apă, să se târască pe coate până unde bea curcubeul apă şi acolo va descoperi o comoară;

când plouă şi apare pe cer este semn că ploaia va sta;

când apare în cursul dimineţii este semn de secetă în perioada următoare;

se spune că apariţia curcubeului pe cer e semn că a potolit Dumnezeu apele după o ploaie intensă;

cine are guşă şi vrea să se vindece de ea, când vede curcubeul vara, să se dea de trei ori peste cap, rostind totodată o invocaţie prin care curcubeului i se impune să bea apa din guşa celui bolnav;

pentru cine visează curcubeu, cu o deschidere foarte mare pe bolta cerească, este semn de moarte.

dacă are culorile limpezi, va fi belşug; dacă îi sunt tulburi, se crede că anunţă un an excesiv de ploios;

când dominantă culoarea roşie, se crede că va fi mult vin în anul acela; când verdele e predominant, vara viitoare va fi bogată în fân, când predomină galbenul, se va face mult grâu; când e mai mult albastru, va fi secetă şi foamete grea.

Eufrozina GREONEANȚ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 15 din 10 aprilie 2021