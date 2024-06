Cuvântul scris, firul care unește generații

Trei momente s-au împletit, pe data de 27 mai, la Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”: sărbătorirea zilei acestei instituții cu renume și a 79 de ani de la apariția primului număr al săptămânalului ,,Libertatea”, acordarea Premiului de Debut Literar ,,Arcul liric” lui Georgel Ivașcu și lansarea volumului ,,Grădina de fier” de Vasko Popa, în traducerea publicistului Simeon Lăzăreanu. Arcul peste generațiile de poeți a făcut din această zi, marcată cu roșu în calendarul ,,Libertății”, una și mai solemnă.

S-au reunit, la sediul Casei, oficialități, conducerea și colectivul Casei, actuali și foști angajați, oameni de cultură și iubitori de literatură. Printre invitați au fost: Stevan Mihailov, vicepreședinte al Consiliului Național al Minorității Naționale Române și coordonatorul Departamentului pentru Informare, Daniel Magdu, președintele Consiliului Executiv al CNMNR și Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț. Eufrozina Greoneanț, moderatoarea evenimentului, a salutat și prezența Marianei Stratulat, director al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” și a lui Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”.

Pe lângă faptul că este o sărbătoare, Ziua Casei noastre e și un moment al bilanțului. În acest sens, Mariana Stratulat, director al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, a spus: ,,Privind înapoi la anul trecut, putem afirma fără ezitare că a fost un an al marilor succese și realizări la CPE «Libertatea». Nu doar că ne-am desfășurat cu brio activitățile de bază, precum producția și distribuția publicațiilor noastre, dar am depășit așteptările prin demararea unor proiecte semnificative pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și a spațiilor în care ne desfășurăm activitatea. Au fost întreprinse numeroase lucrări din domeniul infrastructurii. Au fost dotate cu mobilier modern birourile din Panciova și Vârșeț. Am inaugurat Biblioteca de Carte Românească. Achiziționarea mobilierului pentru bibliotecă a fost sprijinită financiar de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, căruia îi mulțumim”.

Dincolo de acest fapt, Mariana Stratulat a apreciat că ,,Libertatea” ,,nu este doar o clădire; este o comunitate de oameni dedicați, jurnaliști, lectori, editori, autori de texte și cititori, care împărtășesc aceeași pasiune și dragoste pentru cuvântul scris”. În acest sens, directorul Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” a mulțumit colectivului Casei, Departamentului pentru Informare al Consiliului Național Român, Primăriei Orașului Panciova, Consiliului de Administrație al CPE ,,Libertatea” pentru sprijin și ministrului-consilier Daniel Bala, pentru prezența la evenimente.

