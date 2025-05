Dacă nu faci un lucru depunând cel mai mare efort, atunci mai bine să nu-l faci

Cristina Planjanin Simić a îndrăgit muzica de mică și, după cum spune, nu știe dacă ea a găsit muzica sau muzica a găsit-o pe ea. Această iubire a făcut-o să devină etnomuzicolog.

Unde ați absolvit Facultatea?

Facultatea de Arte am absolvit-o la Novi Sad în anul 2003. Am fost ultima studentă a profesorului Dragoslav Dević și prima studentă a profesorului Niță Frățilă.

Ce a urmat după studii?

Trebuia să mă angajez. Nu a fost ușor din cauză că în perioada respectivă nu a fost recunoscut postul de etnomuzicolog, astfel că, primul angajament l-am avut ca absolventă, pe o perioadă de șase luni, la Școala medie „Isidor Bajić” din Novi Sad. Ulterior am găsit un post ca profesoară de muzică la Școala Elementară din Mladenovo iar între timp, am concurat la Postul de Radioteleviziunea Voivodinei. Am concurat și la redacția sârbă și la redacția română, însă la redacția sârbă au fost mai amabili, m-au chemat mai repede, așa că am intrat ca jurnalistă. Din anul 2004 am fost angajată la redacția informativă și doi ani mai târziu, am trecut la redacția muzicală pe post de redactor de emisiuni.

Între timp, am realizat foarte multe emisiuni despre Nomus, am urmărit ani de zile „Novosadske Muzičke Svečanosti”, am colaborat cu tineretul muzical din Novi Sad, cu artiști, compozitori, dirijori care au venit din străinătate, compozitorii noști, instrumentiștii noștri, soliștii noștri… Deci, am făcut emisiuni despre ei iar emisiunea intitulată „Forte piano” s-a reluat, cred, în patru reprize. S-a transmis un an și ceva, existând posibilitatea să se transmită în continuare. Postul de Radioteleviziune a Serbiei a preluat emisiunea mea și a transmis-o un an de zile în programul lor satelit.

Între timp, un foarte bun prieten care a știut că sunt înscrisă la Studiile Doctorale la București, m-a invitat să predau la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori din Kikinda. M-au invitat doi-trei ani și, în sfârșit am acceptat din cauză că au fost condițiile mai bune. Din anul 2011 și până în anul 2018 am profesat la această instituție de învățământ.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

