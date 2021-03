De la debutul campaniei de vaccinare, la nivelul districtului s-au administrat peste 21.000 doze de vaccin împotriva noului coronavirus

În prima săptămână a lunii martie, în districtul Banatul Central au fost înregistrate 217 de cazuri noi de Covid-19. Începând cu 1 martie 2021, au fost confirmate în total 7.238 infectări (până la 24 februarie 7.038).

Numărul pacienților infectați din municipalitățile de pe raza Banatului Central sunt: Zrenianin 5.123 (4.999), cazuri active – 416 (294), Jitiște 469 (461), cazuri active – 27 (31), Nova Crnja 388 (373), cazuri active – 54 (41), Novi Bečej 855 (824), cazuri active – 99 (69) și Seceani 403 (381), cazuri active – 100 (82).

Din 8 ianuarie, când au fost administrate primele doze de vaccin împotriva Covid-19, în municipiul Zrenianin, Institutul de Virologie, Vaccinuri și Seruri „Torlak”, a livrat primele vaccinuri Institutului de Sănătate Publică Zrenianin, fiind imunizate în total 21.442 persoane cu Vaccinul SARS-CoV-2 (Vero Cell), al producătorului chinez Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. Prima doză de vaccin a fost administrată la 12.759 pesoane, iar doza a doua la 8674 de persoane.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 13 martie 2021