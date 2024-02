De la poezie la biografii

Grozdana Crepajac, ,,Rascvetali lokvanji”, Panciova, Editura ,,Libertatea”, 2023.

Slobodanka Bobana Milkovska, ,,Verovala sam”, Panciova, Editura ,,Libertatea”, 2023.

Nada Malek, Koraci, cartea a II-a, Panciova, Editura ,,Libertatea”, 2023.

Abordări originale şi modalităţi diferite de exprimare literară – acestea ar fi, pe scurt, caracteristicile principale ale acestor trei cărţi, apărute de curând la Editura ,,Libertatea”.

Grozdana Crepajac s-a impus ca o voce lirică ce ia naștere și se desfășoară în mijlocul iubirii. Această iubire se conturează ca un fir subtil, autentic și se transformă într-o țesătură complexă de litere, cuvinte și versuri. În poezia ei, dragostea, pură și neîntinată, acționează nu doar ca o forță motrică, ci și ca o umbră din care se desprind nuanțe de tristețe și amărăciune. Aceste elemente creează o compoziție poetică în care fiecare cuvânt este o notă în simfonia iubirii. Lectura acestei poezii de dragoste necesită răbdare și deschidere sufletească pentru a-i simți adâncimea. Dacă nu reușim să simțim această trăire, atunci explorarea acestei opere nu-și găsește sensul.

Am avut ocazia să ne convingem de cele spuse mai sus citind poezia Grozdanei Crepajac în două cărţi apărute la Editura ,,Libertatea”: ,,Vredelo je” şi ,,Domine”. Anul trecut, la editura noastră a apărut o nouă carte a poetei: ,,Rascvetali lokvanji”, care continuă traseul pe care Grozdana Crepajac l-a început cu volumul ,,Kapljica rose” (Ed. ,,Libertatea”), scriind poezie haiku. Volumul ,,Rascvetali lokvanji”, cu o postfaţă de Vasa Radovanović, are trei secţiuni: ,,Kriška meseca okružena zvezdama“, ,,Kesten na listu“ şi ,,Put svetlosti ka oltaru“. Această carte reprezintă o călătorie îndrăzneață în universul minimalist și profund al poeziei haiku – am putea spune chiar că reprezintă înţelepciunea vieţii înghesuită într-o poezie limitată ca număr de silabe, cuvinte şi rânduri. Versurile sunt ca un reflex al contemplării profunde și a concentrării asupra esențialului. Fiecare cuvânt este așezat cu grijă şi redă realitățile și complexitățile vieții.

Marina KALKAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 6 din 10 februarie