Descoperiți limbajul tăcut și puterea nelimitată a plantelor

Plantele sunt una dintre principalele resurse ale Pământului. Ele transformă dioxidul de carbon în oxigenul pe care îl respirăm, făcând viața posibilă. În plus, sunt o sursă de hrană și frumusețe. Admir și studiez plantele ca sculpturi vii cu un limbaj tăcut de putere nelimitată.

Sunt dr. María Ferrarotto. M-am îndrăgostit de plante pe când eram elevă la școala elementară, când am făcut primul meu experiment despre fotosinteză. Prima plantă pe care îmi amintesc că am obținut-o și am admirat-o a fost un cireș, cunoscut și sub numele de merișor sau semeruco (Malpighia emarginata), deoarece am petrecut multe după-amiezi jucându-mă la umbră și mâncându-i fructele roșii cu o aromă specială de citrice.

Am obținut diplomele de inginer agricol, magistru în știință (Magister Scientiarum) în botanică agricolă și doctor în științe agricole. Mi-am dedicat mulți ani din viață studiului și predării morfologiei plantelor, anatomiei și fiziologiei la Universitatea Centrală din Venezuela. Am făcut cercetări asupra sistemului radicular al plantelor pe care îl consider o lume interesantă de proporții, tipare, ierarhii și funcții.



Am multe plante preferate. Cred că fiecare este specială și unică. Iubesc orhideele pentru că sunt ca bonsaiul: necesită atenția noastră mult timp, ne creează disciplină pentru îngrijire până când într-o zi ne surprind cu flori frumoase.



În prezent, mă ocup cu îngrijirea plantelor, în special a orhideelor Phalaenopsis. Prin crearea de cursuri și produse organice pentru orhidee învăț mulți oameni cum să aibă grijă de ele. Pasiunea mea pentru predare m-a determinat să îmi creez canalul de YouTube cu numele „La Doctora de Las Plantas”, unde dau detalii practice ușor de urmărit despre îngrijirea orhideelor și sfaturi în vederea rezolvării problemelor, pentru a le menține sănătoase. Numai așa orhideele vor oferi flori frumoase.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 15 din 10 aprilie 2021