Destinație ce încântă la fiecare vedere

Cine are îndoieli că Muntenegru este destinația perfectă pentru vacanță, se înșală sau poate încă nu a văzut frumusețea Golfului Kotor, care anul acesta s-a aflat în vârful listei celor mai frumoase locuri din lume, publicată de magazinul „Time out”. Nostalgia m-a făcut să mă întorc în acest loc minunat, unde, cum ar zice mulți dintre cei care l-au vizitat, marea întâlnește munții, cerul și soarele. Fiind cazată la Herceg Novi, oraș situat la intrarea în Golful Kotor, am beneficiat de o priveliște uimitoare spre albastrul infinit. Totuși, am rezervat o zi pentru a face croazieră pe golf, locurile de acostare fiind câteva dintre perlele ce-l împodobesc: insula Maica Domnului de pe Stâncă și orașele Perast și Kotor.

Punctul de plecare, Herceg Novi, este un oraș care a reușit să-și păstreze autenticitatea. Orașul scărilor pe care nu reușeşti să le numeri, al fortărețelor, bisericilor și plajelor mici, dar frumoase, miroase a cultură și istorie. Nu este de mirare că tocmai acolo și-au găsit găzduire mulți oameni de condei, printre care este și deținătorul Premiului Nobel, Ivo Andrić. Un punct în itinerar este și casa unde locuia scriitorul amintit şi care a descris Herceg Novi ca „oraș plin de scări înguste și încrucișate, pe care într-adevăr merită să urci și să cobori”.

Localnicii sunt obișnuiți cu faptul că, zi de zi, trec oameni pe scările situate chiar lângă casele lor. Urmând acel traseu îngust, am ajuns la portul din Herceg Novi, de unde pleacă vaporul în croazieră pe Golful Kotor. Peste câteva minute, am navigat pe albastrul golfului, împrejmuit de munți înalți, străjuiţi de soare.

Peisaj de pe vederi

Ne-am oprit la insula Maica Domnului de pe Stâncă, loc reprezentativ al Golfului Kotor. Atrage atenția faptul că această insulă este artificială construită din piatră, dobândind o formă asemănătoare unui portavion. Pe insulă este situată Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”, iar în incinta bisericii se află icoana Fecioarei de pe Stâncă, după care insula și-a primit numele. Povestea spune că această icoană pe stâncă a fost găsită în locul unde acum se află insula şi că indiferent de câte ori locuitorii orașului de vizavi, Perast, ar fi dus icoana la biserica din oraș, a doua zi o găseau din nou în locul din care au luat-o. Acest fapt l-au înțeles ca un semn pentru a construi o biserică în locul respectiv. Iată că, astăzi, insula Maica Domnului de pe Stâncă a devenit un punct de neocolit al acestei regiuni.

O altă bijuterie a Golfului Kotor este insula naturală Sfântul Gheorghe. Aceasta insulă, mai mică, are o biserică cu elemente din secolul al IX-lea. Nu am vizitat biserica, deoarece acostarea vapoarelor cu turişti pe insulă este interzisă.

Sanela CRĂINEAN

