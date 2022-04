Destinație turistică pentru iubitorii de perfecțiune

Cele mai bune stațiuni de schi din Alpi, servicii perfecte în hoteluri, excursii interesante în orașele vechi și la castele… Pentru unii, Elveția poate fi plictisitoare. Pentru alții va fi prea scump, dar fiecare va găsi ceva ce îi corespunde. Unora le vor plăcea castelele frumoase, altora cele mai bune trasee de schi, pe unii îi va uimi natura – şi toată lumea va avea dreptate.

Clima Elveției este moderat continentală, alpină. Temperaturile nu sunt extrem de ridicate sau scăzute. În ianuarie și februarie, temperatura zilnică variază între -1,- 5 ° C. În nordul și în regiunile centrale ale Elveției, se simte influenţa Oceanului Atlantic, în timp ce clima din sud este influențată de Marea Mediterană. La Geneva, temperatura medie în timpul iernii este de +2 ° C.

Specificul bucătăriei elvețiene constă într-o mulțime de feluri de brânză și produse lactate și carne cu diferite condimente. Cu siguranță, ar trebui să încercați tradiționale feluri de brânză fondue, gruyere sau emmentaler cu condimente. În plus, Elveția este cunoscută pentru ciocolată și pește, carne și plăcinte. Majoritatea restaurantelor au un meniu al zilei numit Tagesteller sau Plat du Jour. Prețul integral al prânzului este de la 15 până la 25 CHF, rareori mai mult.

Elveția este cunoscută pentru castelele sale fantastice și muzeele interesante. Puteți vizita şi fabrici de lapte, fabrici de bere locale sau vedea suflători de sticlă. Pe lângă Geneva și Zurich, turiștilor le place să viziteze Berna, Lausanne și Lucerna. Dacă vă uimeşte natura frumoasă, vizitaţi Alecher, cel mai puternic și mai lung ghețar din Europa ce oferă o priveliște incredibilă asupra Alpilor sau a văii celor 72 de cascade, nu departe de lacul Thun.



Înconjurată de Liechtenstein, Germania, Italia, Franța și Austria, Elveția, o ţară muntoasă, adăposteşte Alpii şi cel mai înalt vârf din Europa, cu peste patru mii cinci sute de metri. În Elveţia mai puteţi vedea pășuni verzi, lacuri curate și cascade situate în munți.



În timpul verii, zilele sunt calde, iar nopțile răcoroase. Iernile vin cu zile reci și însorite. În timpul sezonului de schi, din decembrie până în martie, e multă zăpadă. În Alpi, zăpada se reţine nouă luni.

Elveția este o destinație pe care o poți vizita pe tot parcursul anului, în funcţie de activităţile la care doriţi să participaţi. De exemplu, din iunie până în septembrie Elveția este perfectă pentru drumeții în munți și călătorii în orașe mai mari, deoarece clima este însorită, cu puțină ploaie.

Sezonul de iarnă, din noiembrie până în martie, este excelent pentru sporturi de iarnă, cum ar fi schiul. Este, de asemenea, un moment minunat pentru a vizita satele de la margine din cauza spiritului festiv și a peisajelor frumoase.



În concluzie, Elveția este un loc magnific, chiar dacă este scump.

Elveţia văzută prin ochii Larisei Gheorghe este cea mai frumoasă ţară. Deși a visat de mică la Elveţia, nu a crezut vreodată că o va vizita şi nici că va avea ocazia de a face un stagiu la Ambasada României la Berna, oraș cu o tradiție bogată, unde a cunoscut persoane remarcabile. Elveția este o țară minunată cu care natura a fost darnică. Persoanele inteligente au știut să investească în punctele cheie, care ulterior au atras numeroși turiști din întreaga lume. Serbia este cel puțin la fel de frumoasă ca Elveția. Din păcate, noi nu știm să o valorificăm la adevăratul potențial, așa cum au făcut elvețienii.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 16 din 16 aprilie 2022