Discuții privind îmbunătățirea conținutului ziarului

Conducerea Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova a făcut o vizită, pe 20 ianuarie, la Sărcia, unde s-a întâlnit cu cititorii săptămânalului „Libertatea”. La discuția cu cititorii au participat din partea CPE „Libertatea”, Mariana Stratulat, director, Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea”, și Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație.

Cititorii și-au exprimat la întâlnire sugestiile și obiecțiunile lor privind conținutul ziarului, dar au evidențiat și rubricile care le plac să citească cel mai mult. A fost subliniat faptul că CPE „Libertatea” are de mulți ani o bună colaborare cu Iancu Murărescu din Sărcia, dânsul publicând în săptămânalul „Libertatea” știri despre evenimentele care au loc la Sărcia.

În ceea ce privește sugestiile privind conținutul ziarului, cititorii au afirmat că ar prefera să citească mai multe articole despre oameni de la sat, dar și informații generale privind depunerea actelor necesare la anumite concursuri sau altele. Au fost purtate discuții și despre organizarea Jocurilor Sportive Sătești „Cupa Libertății”.

Subiectul discuției a fost și distribuția ziarului la Sărcia, dar și problemele din cauza cărora mulți dintre locuitori nu mai citesc ziarul tipărit. Soluția la această problemă ar fi modernizarea ziarului la vremurile în care trăim. În legătură cu aceasta, Valentin Mic a afirmat că, în decursul acestui an, cititorilor li se va oferi oportunitatea de se abona la varianta electronică a ziarului.

Deni Besu: „Despre ziar pot spune în special despre realismul textelor publicate, relatarea (în timp record) a știrilor și momentelor importante, articolele de cultură, toate acestea la un loc au fost aduse aproape cititorilor prin munca echipei redacționale și colaboratorilor săi.

Pentru presa scrisă, încă un an de existență a unui ziar trebuie să fie motiv și de bucurie, dar și de mândrie.”

Lucian Moșescu: „Am părere foarte bună. Este un ziar amplu în mai multe domenii. Cuprinde teme actuale din satele românești, orașe, teme actuale și din politică. Nu am nici o plângere. Când citesc ziarul, mai întâi mă axez pe cultură, apoi sportul, știri actuale din sate. Răsfoind ziarul am văzut biografiile coriștilor, este o idee foarte bună, ar fi interesant să avem ocazia să citim și biografii din diferite sate. Când este vorba de tineret, pot spune că este un mare dezastru, toți sunt axați mai mult pe partea online. Conținutul ziarului este schimbat și este un lucru excelent.”

Luca Lăpădat: „Ca cititor nu prea citesc regulat întregul ziar. De vreo doi-trei ani conținutul ziarului este mult mai bun. Mai mult mă atrag primele pagini, în special agricultura și noutățile din satele românești. Asemenea întâlniri ar trebui organizate mai des.”

Valeri Moșescu: „Încă de mic copil citesc ziarul, de vreo 40 de ani. În anul 2003, am fost și colportor al ziarului. Când deschid ziarul, mai întâi citesc știrile despre satele din Banat, apoi Casa Românească. Cel mai mult aș dori să citesc despre tineri, ei sunt viitorul nostru, doresc să văd copii activi în cultură, sport și în alte domenii.”

Iancu Murărescu: „Am materiale publicate în ziar încă dinainte cu 60 de ani. Dacă îmi dă umnezeu zile, nu cred că mă voi lăsa. Anul trecut, am publicat 15 lucrări în«Libertatea». Apar și greșeli și probleme, dar așa e omenește. Omul mai greșește. Oricum, sunt mulțumit cu «Libertatea». Sper să apară încă mulți ani. Pot să spun că citesc «Libertatea» de la început până la sfârșit, însă cel mai mult mă atrage partea culturală, cu toate că am publicat articole și la paginile culturale și cea sportivă, chiar dacă nu mă ocup cu sportul. Am scris și texte despre politică, chiar dacă aceasta nu mă atrage. Am început să scriu din cauză că despre Sărcia nu s-a scris în ziar. De atunci, scriu ce se întâmplă în sat pentru ca să citească și românii din alte localități, așa cum îmi place și mie să citesc ce se întâmplă în celelalte localități românești.”

Moise Marian Miloș: „Viitorul «Libertății» noastre putem să-l vedem doar în noi înșine. Ne putem baza pe criteriile pe care le are «Libertatea» și să facem, în colaborare cu cei tineri, o legătură strânsă în ceea ce privește viitorul, manifestările și evenimentele noastre. Eu mă ocup cu sportul și păstrarea culturii, istoriei și identității noastre. Fiindcă cel mai mult mă ocup cu sportul, îmi place să urmăresc situația actuală din celelalte sate despre cluburile sportive. Din «Libertatea» pot să aflu multe despre cluburile noastre de fotbal. Sunt cititor al ziarului de peste 10 ani. Astfel, împreună cu familia mea, am observat de mult timp problema noastră, a sărcienților, privind faptul că la comuna Jitiște, unde se află Toracul și la comuna Zrenianin, unde se află Ecica și Iancaidul, se scrie separat de comuna Seceani, unde se află satul nostru. Noi ne aflăm într-un județ. Apoi, când pagina despre comunele lor este goală, se scrie despre sate unde nu trăiesc români și despre teme care nu au legătură cu românismul din județul nostru. Părerea mea este să se unească cele trei comune într-o singură pagină, să fie satele românești din acest județ tratate precum o temă.”

Miloș Genu: „Cel mai mult citesc despre sport și agricultură. Despre temele la nivelul republicii sunt deja informat din limba sârba, acestea fiind mai puțin actuale în ziar. Săptămânalul «Libertatea» trebuie să se întreacă cu vremea, să ajungă vremea care a venit. Vremea s-a modernizat. S-au schimbat mediile, dar și lumea de la sat. Sunt mai puțini oameni, dar și familii mixte. Fiind mai puțini oameni, și ziarul se citește mai puțin. Este greu de rezolvat problema privind actualizarea conținuturilor pentru a se ajunge la majorarea tirajului al ziarului. Mă ocup de mult timp cu sportul, am participat mai mult de 40 de ani la «Cupa Libertății» la fotbal. Cred că este interesant să se transmită mai departe această tradiție, care s-a întrerupt, adică să se organizeze «Cupa Libertății» și la categoria pionieri. De asemenea, regulamentul «Cupei Libertății» la fotbal, la categoria seniori și veterani, nu poate să fie acelaşi.”

Pavel Popovici: „Întotdeauna când încep să citesc ziarul, mai întâi plec de la sport și atunci continui mai departe. Toată viața sunt în sport, cultură și pe lângă biserică. Aș vrea să scrieți cât mai mult despre cluburile din satele noastre românești, care se întrec în Liga Zonală, Voivodineană sau altele. Aș vrea să știu mai multe despre cluburile respective, spre exemplu care jucători au venit, care au plecat în alte cluburi, despre jucătorii români care joacă și la clubul de fotbal din Vârșeț, dar și despre cei care au plecat în afara țării. M-ar interesa să scrieți și cât mai mult despre agricultură, pentru că oamenii au timp să citească în timpul iernii, iar astfel pot învăța ceva nou, spre exemplu, despre cultivarea vițe-de-vie, pomilor fructiferi. Sunt multe teme care ar trebui abordate mai pe larg și mai bine, pentru că «Libertatea» ajunge la oamenii din sat, care cel mai mult se ocupă cu agricultura. Este foarte greu de a vorbi despre viitorul ziarului, acum când totul funcționează peste Internet, însă noi cei care ne-am obișnuit să citim ziarul, mult mai mult preferăm să-l ținem în mâini decât să ne uităm în format electronic. Ar trebui să găsiți un mod pentru a ne atrage cât mai mult să citim ziarul.”



Sanela CRĂINEAN și Virginia PUIA

Articolul îl puteți citi în numărul 56 din 28 ianuarie