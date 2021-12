Diversitatea este necesară pentru orice fel de progres şi inovaţii

Pe data de 25 şi 26 noiembrie 2021, la Novi Sad, s-a ţinut cea de-a cincea conferinţă dedicată mass-mediei minoritare şi locale.

Mass-media minoritară, în special cea locală, ne permite să îngrijim diversitatea care este necesară pentru orice fel de progres şi inovaţii, a declarat Violeta Bulc, custode al mişcării Ecocivilizaţiei şi fostul comisar al Uniunii Europene pentru transporturi şi comunicare, în discursul introductiv al celei de a cincea Conferinţă europeană dedicată mass-mediei minoritare şi locale.



Această conferinţă europeană, organizată de Heror Media Pont, Magyar Szo, Storyteller, Asociaţia mass-media şi Minority and Local Media Development Center în colaborare cu MIDAS şi FUEN, este în acelaşi timp şi cel de-al zecelea eveniment la rând al acestei platforme de comunicare. Scopul principal al ediţiei de anul acesta al conferinţei este ca mass-media să devină conştientă de influenţa sa în lupta împotriva încălzirii globale.

Violeta Bulc a evidenţiat necesitatea ca toate comunităţile minoritare să înţeleagă importanţa pe care o au pentru prosperitatea socială.

Platforma Ecocivilizaţia este un proiect de 30 de ani, care, după cum spune Bulc, adună oamenii din întreaga lume pe o platformă comună, la un dialog deschis, unde cunoştinţele devin un bun universal. „Aici facem schimb de cunoştințe, cum am putea să activăm la nivel local în spiritul schimbărilor globale”, a declarat Violeta Bulc.

Eco balanţa mediatică

Prima discuţie la conferinţa de anul acesta a fost pe tema eco balanţei mediatice, iar pe această temă au purtat convorbiri Violeta Bulc, custode al mişcării Ecocivilizaţia, Stevan Ristić, preşedintele Consiliului de administraţie al Asociaţiei mediatice, Valentin Mic, redactorul responsabil al săptămânalului „Libertatea” şi Ozren Simjanovski, directorul Casei de Editură şi Presă „Makedonska videlina” cu moderatoarea Vladimira Dorčova Valtnerova, redactoarea responsabilă a portalului „Storyteller”. Scopul este ca mass-media să dezvolte un plan durabil din punct de vedere ecologic şi din această cauză, la această discuţie, s-au dezbătut modurile de micşorare a emiterii gazelor negative, pe care o sursă de informare tipărită o produce, şi cum prin ridicarea gradului de conştientizare şi apelarea la acţiune a cititorilor săi (care prin influenţa mass-media vor micşora amprenta lor negativă asupra mediului înconjurător), mass-media va reuşi să atingă neutralitatea ecologică.



„Oare, în ultimii ani, avem balanţa mediatică, nu doar în Serbia? Cred că putem fi de acord că aceasta există tot mai puţin”, a răspuns Stevan Ristić la întrebarea, ce este eco balanţa mediatică şi a adăugat: „Când este vorba de eco balanţă, consider că aceasta este ceea ce ar trebui să fie esenţa jurnalismului, iar aceasta este ca informaţiile să se verifice, să se contacteze partea cealaltă, ca despre temă să se scrie balansat. Consider că în Serbia, nici când este vorba de relatarea despre ecologie, nu există suficient. Consider că şi aici suntem victimele pasiunilor înalte, şi că atunci şi despre aceste teme se relatează nerespectându-se lucrurile elementare din profesia jurnaliştilor.”

Ozren Simjanovski a fost de acord cu această constantare şi a adăugat: „Când vorbim despre orice fel de balanţă, odată un gânditor a spus: „Talentul este simţul pentru măsură.” Vreodată ar trebui să avem simţ pentru măsură, iar aceasta am putea să privim ca o balanţă.”

„Pe lângă menirea sa de bază, iar aceasta este producţia şi plasarea informaţiilor, mass-media ar trebui să participe proactiv în crearea condiţiilor pentru dezvoltarea ecologică durabilă”, consideră Valentin Mic.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

