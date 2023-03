Două decenii de activitate

Luțian Beca (n. 1978) este membru al fanfarei SCA „Cultura” din Satu Nou. Familia Beca, poreclită „Inderai”, a promovat muzica instrumentală. Tatăl lui Luțian, Sava, a cântat pe vremuri în fanfara satului. La acea vreme a existat o singură formație de fanfariști – SCA „Cultura” din loc.

Luțian Beca a îndrăgit muzica de fanfară. Talentatul instrumentist cântă la trompetă în fanfara Societăţii Cultural-Artistice „Cultura”, condusă de prof. Alexandru Frianț. Luțian frecventează repetițiile fanfarei cu regularitate. Exersează și acasă, pentru a-și menține tehnica. Luțian și-a format un stil interpretativ.

Am avut ocazia, în câteva rânduri, să-l ascult cântând. Am dedus că Luțian este cu adevărat un instrumentist excelent. M-a fascinat modul în care a interpretat doinele. Are un simț artistic specific. Am accentuat acest fapt pentru că sunt puțini instrumentiști care cântă doine atât de bine.

Luțian m-a impresionat în mod aparte prin faptul că interpretează doinele cu o mare precizie.

Ionel MĂLAIMARE

