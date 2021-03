Proiectul – concurs transfrontalier de creație literară, intitulat sugestiv „Dragobetele – sărbătoarea iubirii pentru românii de pretutindeni”, a fost unul inedit în ceea ce privește subiectul propus, un concurs bine conceput și accesibil mai multor categorii de vârstă. Participanții au avut posibilitatea de a elabora lucrări atât în proză, cât și în versuri. Ceea ce este foarte important, caracterul internațional al proiectului-concursul i-a asigurat, cu certitudine, o continuitate în timp. Deținătoarea premiului I la secțiunea adulți este doamna Adriana Petroi pentru lucrarea „De Dragobete se mărturisește

dragostea”.

,,Când este vorba despre lucrările în proză, și aici mă refer la deținătoarele primelor trei locuri, autoarele, atât la secțiunea adulți, cât și la secțiunea copii și tineret, au dat dovadă de o maturitate, atât a gândirii, precum și a expresivității și cursivității scrisului. Premiul I, conferit doamnei Adriana Petroi, secțiunea adulți, ne confirmă, încă o dată, firul poetic ce dăinuiește în sufletul autoarei. Lucrarea „De Dragobete se mărturisește dragostea” a atins, în cel mai subtil și, în același timp, în cel mai frumos mod, mesajul pe care îl transmite subiectul concursului: ,,Dragobetele”, tradiționala sărbătoarea a poporului român, închinată dragostei. Cuvintele scrise într-adevăr au fost închinate dragostei, după cum însăși menționează autoarea: „Deși de-a lungul timpului am auzit și am citit diferite legende despre ziua dragostei, Dragobete, eu am rămas cu o legendă adevărată, văzută și trăită cu toată sinceritatea” – ne spune dr. Eufrozina Greoneanț, membră a juriului.



Am stat de vorbă cu doamna Adriana Petroi și am întrebat-o ce a vrut să transmită prin proză. ,,Prin proză am vrut să transmit că dragostea nu are bariere, că nu cunoaște sărăcia și prin oricâte greutăți ar trece un om întotdeauna este mai ușor în doi. Nu cadourile pe care le primim, ci gestul în sine contează. Sper că am transmis și că distanța care uneori apare între oameni nu este neapărat un lucru rău atunci când știi că cel pe care l-ai lăsat în urmă te așteaptă să te întorci”, spune interlocutoarea noastră și adaugă: ,,Acest premiu înseamnă că ceea ce am vrut să transmit a ajuns la sufletul juriului, ceea ce este o reușită pentru mine. Fiindcă lucrarea a fost despre bunicii mei, acest premiu devine foarte valoros pentru mine, poate cel mai valoros dintre toate premiile de până acum. Pe această cale doresc să transmit mulțumiri juriului și organizatorilor, iar tuturor participanților să le spun felicitări!”

Virginia PUIA

