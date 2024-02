Dragostea mare față de jurnalismul sportiv

Jurnalistul Vasilie Petrică este angajat la Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, unde redactează două pagini importante: Sport și Comuna Vârșeț. Totodată, Vasilie a organizat cu succes mai multe ediții ale tradiționalei manifestări sportive „Cupa Libertății”. În cadrul acestui interviu, vom face o retrospectivă a activităților sale și vom afla care sunt planurile pe anul 2024, referitoare la „Cupa Libertății”.

Vă rugăm să ne vorbiți despre perioada de început când ați preluat coordonarea paginii de sport.

Pagina de sport am preluat-o în anul 2018 când colegul Liviu Bulic a plecat de la C.P.E. „Libertatea”. De la început, am decis să fac o schimbare, observând că această pagină de sport conținea numai știri din sportul mondial și național. Având în vedere că în satele noastre se desfășoară o activitate bogată sportivă, am hotărât să pun accentul pe sportul românesc. În localitățile noastre există cluburi de tenis de masă, fotbal, handbal, șah, arte marțiale unde activează tineri români care obțin rezultate remarcabile la competițiile republicane și provinciale.

Ce provocări aţi întâmpinat când aţi preluat pagina și cum aţi reușit să le depășiţi?

Sunt un mare fan al sportului, încă din copilărie am practicat diferite sporturi, așa că nu am întâmpinat greutăți când este vorba de sport. Am cunoscut toate regulile sportive de la diferite ramuri sportive. Este cert că la început a fost necesar să iau legătura cu reprezentanții fiecărui club din satele noastre. Am călătorit mult prin satele noastre și am urmărit evenimentele sportive precum și vizitele reprezentanților asociaților sportive efectuate în cluburile din satele noastre.

Ați introdus schimbări majore în conținutul sau structura paginii? Care au fost acestea și care a fost impactul lor?

Da, am introdus schimbări mari la pagina de sport. În această pagină se consemnează toate evenimentele sportive ale cluburilor din localitățile românești. Am informat cititorii despre succesele istorice care au fost obținute de către sportivi românii din Nicolinț, Sân Mihai, Alibunar, Straja și alte localități.

Ca ziarist, am încercat să prezint în ziar cât mai relevant fiecare evenimentul pentru că oamenii noștri nu au posibilitatea să citească în altă parte despre sportivii români din satele noastre decât la pagina de sport a săptămânalului „Libertatea”. Majoritatea textelor pe care le-am scris au fost dedicate tinerilor sportivi românii. Aceasta s-a putut vedea cel mai bine în perioada de corona virus când nu s-au organizat evenimente sportive.

În această perioadă, în fiecare număr al ziarului, la pagina de sport au fost prezentați câte doi sau trei sportivi români din toate localitățile noastre. Reacțiile la aceste schimbări au fost pozitive, mulți cititori au fost mulțumiți iar reprezentanții echipelor s-au întrecut să mă invite la diferite evenimente pentru ca aceste evenimente să fie consemnate la pagina de sport.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 5 din 3 februarie