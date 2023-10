Echipele din Serbia se mențin pe locul de frunte

Gătitul devine o formă de artă, iar concursurile culinare se transformă în scene pe care doamnele și domnii pasionați de gătit devin adevărați artiști gastronomici. După celebrul concurs gastronomic de la Deta, pasionații artei gastronomice s-au reunit pe platoul Casei Naționale din Opatița pentru a participa la o nouă ediție a prestigiosului Festival Culinar „Ceaunul și Grătarul” – Opatița 2023, organizat cu măiestrie de către Primăria și Consiliul Local Deta.

La cea mai recentă ediție a evenimentului au concurat nu mai puțin de 32 de echipe, dintre care 13 din Serbia. Printre acestea s-au numărat „Vasa și prietenii” din Sân-Ianăș și echipele din Plandiște, Jermenovci, Alibunar și Čoka, alături de cele trei echipe din Coștei.

Am discutat pe această temă cu Viorel Bălăgen, primarul Coșteiului, care a împărtășit cu noi faptul că echipele din Coștei sunt participante fidele la acest festival încă de la prima ediție:

„Suntem prezenți la acest eveniment încă de la prima ediție. Până anul trecut au participat două echipe – echipa Comunității Locale Coștei și echipa Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu”. La ediția de anul acesta am avut ocazia să ne prezentăm chiar cu trei echipe. Așadar, pentru prima dată participă și echipa Asociației Femeilor „Valea Teiului”. Din cele 32 de echipe participante, noi, cei din Coștei, avem trei echipe. Acest lucru este rezultatul unei colaborări strânse și al prieteniei solide pe care am dezvoltat-o cu domnul Petru Roman, primarul orașului Deta. Sper ca această prietenie să se mențină mulți ani în viitor și să colaborăm în continuare cu aceeași eficiență. Ei sunt întotdeauna prezenți la manifestările noastre, cum ar fi Zilele Coșteiului și alte evenimente pe care le organizăm. Le suntem recunoscători pentru ospitalitate și sperăm că această colaborare va fi prosperă în continuare.”

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 42 din 21 octombrie