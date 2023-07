Ediția a XI-a a manifestărilor tradiționale

Sărbătoarea de Sânziene în calendarul poporului românesc se marchează la 24 iunie. Totodată, se sărbătorește și Ziua Universală a Iei. La Uzdin, Asociația Femeilor „Bunicuțele”, joi, 22 iunie, în fața Casei Pensionarilor, a marcat aceste două sărbători pentru a XI-a oară. Președinta asociației, Ana Boier, a declarat cu ocazia acestor două evenimente de excepție, următoarele:

„Am organizat două manifestări, care deja sunt tradiționale, ediția a XI-a, Ziua Universală a Iei și sărbătoarea Sânzienelor. Din anul 2013 am început să sărbătorim aceste două sărbători, când au început și în România. De la început am sărbătorit doar noi, membrele asociației, apoi am invitat și pensionarii, dar nu au fost interesați. Dar, de vreo doi, trei ani, am început să colaborăm și cu elevii de la Școala Elementară „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, respectiv micuții de la Instituţia Preșcolară „Kolibri”, a menționat Ana Boier.

Ia sau bluza românească reprezintă tradiția și identitatea românească. Fiecare persoană care poartă ia, poartă cu mândrie costumul tradițional. Magdalena Spăriosu, elevă la școala primară din Uzdin, a luat parte la aceste evenimente și ne-a mărturisit că ia o păstrează, și aproape la toate manifestările care se organizează la Asociația „Bunicuțele” se îmbracă în ie împreună cu sora ei mai mică, Mariana, care de altfel este şi ea elevă la școala elementară din localitate. Magdalena a mai adăgat că bluza românească reprezintă un fel de a cunoaște tradițiile predecesorilor noștri.

Luminița NEDA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 26 din 1 iulie