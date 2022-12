Elevii premiați – viitori ambasadori ai limbii române în Serbia

Festivitatea de decernare a premiilor pentru elevii români din Serbia, premiați la Concursul de eseuri dedicat comunităților istorice românești din Serbia și Ucraina, „Îmi bate inima în limba română”, organizat de Asociația Diplomație și Identitate Culturală Europeană (ADICE) în parteneriat cu Asociația de interes obștesc „Românii Independenți din Serbia” (RIS), Centrul de informare al Românilor din Ismail, Centrul Media Bucpress Cernăuți și Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România (AGIRo), a avut loc sâmbătă, 26 noiembrie, în sala mare a Primăriei orașului Vârșeț, neîncăpătoare pentru a-i primi pe toți cei ce doreau să asiste la acest eveniment.

Evenimentul a fost inaugurat de prof. Natalia Stan, care a salutat prezența distinșilor oaspeți, invitați și participanți la eveniment: Gheorghe Dinu, consul general al Consulatului României la Vârșeț, Mihai Floroiu, președintele Asociației Diplomație și Identitate Culturală Europeană din București, Dorinel Stan, președintele Asociației „Românii Independenți din Serbia”, Viorel Dolha, președintele Asociației Învățătorilor din România, Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură, Mariana Stratulat, director al Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, și Stevan Mihailov, coordonator al Departamentului pentru Informare al CNMNR.

Gazda evenimentului, Dorinel Stan, în adresarea sa, a ținut să mulțumească tuturor care au răspuns pozitiv la această invitație: „Este o onoare și o plăcere ca în numele organizației pe care o reprezint „Românii Independenți din Serbia” avem ocazia să organizăm festivitatea de decernare a premiilor la concursul de eseuri, care s-a adresat comunităților românești istorice din Serbia, respectiv Ucraina. Spre bucuria noastră, din Serbia am avut 40 de lucrări. Când este vorba despre Asociația „Românii Independenți din Serbia” pot spune că anul acesta, când este vorba despre copii, elevi și tineri, care sunt într-un fel viitorul nostru, al acestei comunități, noi, adică asociația, am organizat trei mari evenimente: Festivalul Primăverii „Dor de primăvară, dor de Eminescu”, am marcat festiv Ziua Limbii Române – „Limba română ne unește” și iată, acest eveniment la care suntem parteneri.

Denis STRATULAT

