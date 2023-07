Expoziția Mirjanei Mit la Galeria ALUZ din Zrenianin

Organizată de Asociația Artiștilor Plastici din Zrenianin, în sala de expoziții a acestei galerii, luni, 17 iulie, a fost vernisată expoziția de picturi ale consacratei artiste zrenianinene Mirjana Mit Stojković. Expoziţia este intitulată ,,Energia luminii – Exuberanța vieții”.

„Sunt un pictor care pictează în fiecare zi timp de patru, cinci ore. Această energie pozitivă se reflectă asupra creațiilor mele prezentate publicului de pe diverse meridiane ale Terrei. Prin urmare, este normal să am foarte multe picturi și să le expun în întreaga lume.

În ultimii 20 de ani am expus în China, în galerii eminente din Beijing, unde am trăit și am lucrat, deoarece chinezii îmi plac picturile. Cel mai mult le place că pictez natura, pentru că, în primul rând, filosofia și religia lor le dictează să trăiască în armonie cu natura și, în al doilea rând, picturile mele emană energie pozitivă. Toate picturile mele care au fost expuse acolo au fost, în cele din urmă, vândute”- a afirmat artista Mirjana Mit Stojković la vernisajul expoziției.

„Dintre numerosele expoziții ale mele, aș dori să o amintesc pe cea de la Luvru, la o expoziție mondială cu delegația Serbiei și Ministerul Culturii și Finanțelor, unde erau peste 78 de țări ale lumii. Acolo am primit un premiu prestigios”, a declarat în continuare artista.

Dan MATA

