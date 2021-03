Familia Dalea din Nicolinț

Pentru ca o familie să fie fericită este nevoie ca membri ei să se ajute unii pe alții, să fie împreună la bine și la rău. Viața de familie este frumoasă atunci când are la bază iubirea și respectul reciproc, înțelegerea, încrederea… Sunt fericite acele cupluri care cunosc lumea, preferințele, aspirațiile și grijile celuilalt, care își amintesc de evenimentele petrecute împreună. Așa este și în familia Dalea din care fac parte Mircea, Flavia și fiul lor Mihai.

Mircea s-a născut pe data de 27 ianuarie 1981. Școala cu opt ani a absolvit-o la Nicolinț, iar după ce a terminat Școala de Economie și Comerț „Dositej Obradović” din Alibunar s-a înscris la Facultatea de Învățători din Belgrad, Despărțământul în limba română din Vârșeț. După absolvirea studiilor universitare s-a angajat în învățământ și a profesat aproape trei ani. În anul 2013 i s-a oferit post de muncă în administrația de stat. Astăzi este de ofițer de stare civilă și practică această profesie cu multă satisfacție.

– Vânătoarea mă pasionează încă din tinerețe. Împreună cu prietenii am mers la vânat. Pe parcurs am devenit membru al Societății Vânătorilor „Fazanul” din Nicolinț. Am cunoscut multe persoane care mai târziu m-au ajutat. Acum aloc timp altor pasiuni, așa că merg mai rar la vânătoare.

În copilărie am îndrăgit și porumbeii voiajori. Am participat cu acești porumbei la numeroase întreceri. Cursele necesită o pregătire temeinică. Anume, porumbeii pregătiți de zbor îi transportăm cu camionul într-o anumită localitate, iar de acolo ei trebuie să se întoarcă acasă cât mai repede. Cu cât mai repede zboară, cu atât ocupă un loc mai bun în clasament. Primele curse sunt pe distanțe mici, de 100-150 km. În timp porumbeii ajung să parcurgă și până la 700 km. Pentru mine este o plăcere deosebită să aștept porumbeii, mai ales când aceștia vin de la distanțe mai mari. În anul 2018 porumbelul meu a ocupat locul III pe țară, iar în ianuarie 2019 a fost prezentat la Olimpiada Columbofilă din oraș polon Poznan.

Pe lângă obligațile pe care le am în fiecare zi, îmi însoțesc și îmi susțin fiul la întrecerile de tenis de masă. În familie ne ajutăm unii pe alții și facem eforturi comune să învingem orice obstacol. Mă mândresc de familia mea și voi face totul ca să fim fericiți împreună, ne-a mărturisit Mircea.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 20 martie 2021