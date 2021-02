Familia Giurca din Uzdin, stabilită în Germania

Între mediul de la sat şi cel de la oraş diferenţele sunt extrem de mari, însă ambele prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje destul de tentante. Viaţa la oraș e mai comodă, cu multe lucruri de făcut în fiecare sfârşit de săptămână sau în fiecare seară. La oraş, oportunităţile profesionale sunt mai numeroase şi confortul e mai mare.

Veronica, Manuel și fiul Devid sunt în orașul german Cuxhaven, dar cu mare drag și nerăbdare vin în vizită în satul natal, Uzdin. În Germania lucrează împreună la Terrasenhaus Dunhen. Veronica este șefă, persoana responsabilă (housmaster), iar Manuel este manager de facilități. Spun că vara au mai mult de lucru și cunosc foarte multă lume din diferite țări. Cuxhaven este situat între insulele Neuwerk și Helgoland.

Mi-am cunoscut jumătatea pe vremea când eram absolventă a școlii generale. Veronica a fost pasionată de dansul popular. Alături de tatăl ei Ion Secheșan și fratele Mircea, a participat la numeroase festivaluri. Dansul se face cu inima, nu cu forța. Pe mine mă atrage folclorul din cauza faptului că prin el îți poți reprezenta țara și strămoșii, lucru pe care nu îl prea poți face în alte domenii de activitate. Dacă ne uităm tradițiile, ne uităm trecutul. Ne pierdem automat și identitatea.

Avem mătuși, unchi și verișori care ne-a fost dragi dintotdeauna. Cu ei avem amintiri deosebit de frumoase și creăm altele. Am fost mereu acolo, ocrotiți de fiecare în parte. Avem o legătură extraordinar de puternică și este exact ceea ce aș vrea să trăiască și copilul nostru: sentimentul că familia este totul.

Îmi aduc aminte și de Crăciunul din copilăria mea, când ne adunam toți în jurul unei mese mari. Bradul era împodobit. Mirosea a cozonaci și așteptam cu nerăbdare seara de Crăciun. Ne întâlneam o dată pe an și știam că de sărbători îi voi revedea pe toți. Eram foarte fericită. Pentru mine, asta însemna definiția familiei. Mi-a rămas întipărită în suflet. Consider că familia reprezintă dragostea, respectul și fericirea dintre mai mulți oameni legați prin sânge și iubire sau doar prin iubire. Sunt de părere că fiecare deține o definiție universală a familiei, dar, în același timp, ceea ce pentru mine înseamnă familie pentru altcineva poate avea un alt înțeles. Cred că în definirea unei familii este general valabilă prezența iubirii, așa cum o percepe fiecare. Permiteți-mi să detaliez. Iubirea are multiple valențe și forme. Eu mă simt iubită atunci când cineva îmi oferă respect, când cineva se simte în largul lui alături de mine și își poate exprima liber personalitatea. Fiecare trăiește acest sentiment diferit și este normal să fie așa. Drept urmare, definiția familiei pentru mine este legătura plină de iubire și libertate dintre mai mulți oameni.

Virginia PUIA

